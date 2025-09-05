Del Toro brillará con Frankenstein en el FICM 2025

El cineasta Guillermo del Toro y Oscar Isaac en el set de filmación de la película Frankenstein.

El esperado Frankenstein, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, tendrá su primera proyección en México dentro de la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), después de su estreno en el Festival de Venecia consolidando al encuentro como una plataforma de lanzamientos internacionales. La cinta, que se estrena en cines y en Netflix el 23 de octubre, llegará al encuentro fílmico como uno de los lanzamientos más esperados del año.

La programación abrirá el 10 de octubre de este año con la película brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que será la función inaugural. Protagonizada por Wagner Moura, la obra llega a México tras su exitoso paso por Cannes, donde obtuvo los premios a Mejor Director y Mejor Actor.

El Tip: El Festival Internacional de Cine de Morelia se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre de 2025

La selección internacional del FICM confirma su carácter de escaparate global al reunir títulos con fuerte presencia en la temporada de premios. Entre ellos destacan A Useful Ghost, ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica; Alpha, de Julia Ducournau; Bugonia, de Yorgos Lanthimos; Nouvelle Vague, de Richard Linklater; The Chronology of Water, de Kristen Stewart; Eleanor the Great, de Scarlett Johansson; No Other Choice, de Park Chan-wok; Die My Love, de Lynne Ramsay; The Mastermind, de Kelly Reichardt y Father Mother Sister Brother, del director Jim Jarmusch.

Los invitados especiales de este año incluyen a figuras como la actriz francesa Juliette Binoche, la cineasta argentina Lucrecia Martel, el director español Oliver Laxe, quien presentará Sirat, y el iraní Jafar Panahi, reciente ganador de la Palma de Oro en Cannes con It Was Just an Accident.

La Selección Oficial en Competencia reúne 102 producciones: 15 títulos en la Sección Michoacana, 61 cortometrajes mexicanos, 14 documentales y 11 largometrajes, entre ellos Adiós amor, de Indra Villaseñor Amador, Los amantes se despiden con la mirada, de Rigoberto Perezcano, Ángeles, de Paula Markovitch, En el camino, de David Pablos y Juana, de Daniel Giménez Cacho.

Fuera de competencia se estrenarán propuestas esperadas como Soy Frankelda, de Arturo y Roy Ambriz; Cobre, de Nicolás Pereda; Berezada, de Danae Reynaud; (No sé) Cómo ser, de Salvador Espinosa y No me sigas, producción de Blumhouse, que marca su primera incursión en el mercado mexicano.

Las sedes oficiales serán Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis VIP Plaza Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Teatro Melchor Ocampo, Centro Cultural Universitario y Plaza Benito Juárez el Teatro Emperador en Pátzcuaro.