¿Driven: The Paul Walker Story es real? Esto se sabe del documental de Netflix

Desde hace varias semanas se han especulado en redes sociales y algunos medios digitales sobre el documental Driven: The Paul Walker Story, donde se honrará la memoria del actor Paul Walker. El actor fue sumamente reconocido por interpretar a Brian O’Conner en Fast and Furious.

De acuerdo con diversas fuentes Netflix anunció el documental como un tributo emocional a la vida de Paul Walker, quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico en 2013. Presuntamente Driven: The Paul Walker Story se estrenará en 2026 y ya forma parte de su programación oficial. Pero, ¿esto es real? Aquí te contamos lo que se sabe del documental.

¿De qué trataría el documental de Netflix Driven: The Paul Walker Story?

El documental de Netflix sobre Paul Walker estaría siendo producido presuntamente con la colaboración de la familia y el patrimonio de Walker, lo que garantiza una representación auténtica y respetuosa del actor. Se afirma que el documental contará con entrevistas exclusivas con familiares, amigos cercanos y colegas como Vin Diesel, Tyrese Gibson y Jordana Brewster.

Del mismo modo se asegura que Driven: The Paul Walker Story presuntamente tendrá imágenes inéditas, material detrás de cámaras de Fast and Furious y facetas menos conocidas de su vida como su labor humanitaria con la asociación Reach Out Worldwide, su pasión por los autos y su faceta como padre.

Además, se afirma que el documental aborda el trágico accidente automovilístico de 2013 que cobró la vida de Walker con tan sólo 40 años. De este modo la producción ofrecería un repaso por su carrera artística y su vida personal, así como el legado que dejó al morir.

De acuerdo con dichos sitios web y publicaciones de redes sociales, el proyecto ya tendría un póster oficial. Por si aún no lo has visto, lo incluimos a continuación:

Presunto poster de Driven: The Paul Walker Story ı Foto: Especial

¿Driven: The Paul Walker Story es real?

Pese a toda esta información sobre el documental Driven: The Paul Walker Story, hasta el momento, no hemos encontrado publicaciones de Netflix ni comunicados que confirmen que este proyecto esté en proceso de rodaje ni que se estrenará en 2026. Te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de la plataforma de streaming para obtener información veraz y no caer en anuncios engañosos.

Además, el póster parece haber sido creado con ayuda de la Inteligencia Artificial. Por ello te pedimos no compartir noticias falsas y verificar muy bien las fuentes a las que acudes para informarte.