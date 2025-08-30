Los desenredos del amor: Reparto y de qué trata la película coreana de Netflix

Los desenredos del amor, (título original en inglés: Love Untangled) es una película surcoreana que debutó en Netflix el viernes 29 de agosto. La historia está ambientada en el año 1998 y gira en torno a una experiencia de primer amor de una joven estudiante.

El filme tiene una duración total de 118 minutos y fue dirigido por Namkoong Sun. Conoce a los actores y los personajes que interpretan y de qué trata esta película que, en poco tiempo, ya se ha vuelto muy popular entre los amantes de las producciones asiáticas.

Reparto y personajes de la película coreana Los desenredos del amor

Shin Eun‑soo encarna a Park Se‑ri , una estudiante de secundaria de 19 años a quien le genera una gran inseguridad su cabello rizado. Ella cree que esto le impide confesar su amor, por lo que su mayor deseo es alisarlo antes de declararse a su crush .

Gong Myung interpreta a Han Yun‑seok , un estudiante transferido desde Seúl a Busan con un pasado secreto. Se convierte en un aliado de Park Se‑ri.

Cha Woo‑min da vida a Kim Hyun , el joven más popular del instituto, Park Se‑ri está enamorada de él, aunque el estudiante no se da cuenta de ello al inicio.

Yoon Sang‑hyun es Baek Seong‑ra e , compañero de clase y confidente de Se‑ri, pues la ayuda con su plan para confesar su amor.

Kang Mi‑na interpreta a Ko In‑jeong, amiga, y rival, de Park Se‑ri; también enamorada de Kim Hyun. Tiene el cabello lacio y cree que puede gustarle más al chico popular.

Personajes secundarios destacados

Choi Gyu‑ri como Ma Sol‑ji , la mejor amiga de Park Se‑ri.

Ryu Seung‑soo interpreta a Park Hong‑il , el padre de Park Se‑ri.

Kim Ji‑young da vida a la madre de Park Se‑ri .

Cheon Myung‑woo como Sang‑cheol , el presidente de la clase.

Jo Bok‑rae interpreta al profesor.

También hay algunas apariciones especiales

Gong Yoo y Jung Yu‑mi aparecen brevemente como propietarios de un restaurante frente al mar en Busan.

¿De qué trata la película coreana de Netflix Los desenredos del amor?

Los desenredos del amor (Love Untangled) es una comedia romántica coreana que está disponible en Netflix. Está ambientada en 1998 que sigue a Park Se-ri, una adolescente insegura por su cabello rizado.

Ella, decidida a alisarlo para declararse a su amor secreto, une fuerzas con Han Yun-seok, un misterioso estudiante transferido recientemente a Busan. Sin embargo, pronto descubre que su mejor amiga está enamorada de su crush, por lo que comenzará una competencia por conquistar el amor de Kim Hyun.

Park Se-ri se dará cuenta de que no necesita cambiar quién es ni cómo luce, pues eso la hace especial.