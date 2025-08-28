¿Quién fue Ed Gein en la vida real, el asesino serial que inspira la nueva temporada de Monstruo de Netflix?

Netflix trae de regreso a la serie Monstruo con una tercera entrega llamada Ed Gein, uno de los asesinos seriales más aterradores de la historia que hizo cosas realmente perturbadoras que inspiraron la película Masacre en Texas.

La tercera entrega de Netflix explora la vida y las situaciones que llevaron a Ed Gein a actuar cómo lo hizo, además de retratar los terribles asesinatos que cometió, así como las perturbadoras prácticas que tenía con los huesos humanos y sobre todo con la piel humana.

¿Quién fue Ed Gein, de Monstruo de Netflix?

Ed Gein fue uno de los asesinos series más temibles de la historia y su vida de horror comenzó el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, fecha en la que nació. El sujeto nació en una familia disfuncional, pues su padre era alcohólico y aunque trabajaba en una granja, su dinero se lo gastaba en la bebida y en prostitutas.

Mientras que su mamá, Augusta, era una mujer de ascendencia alemana, pero era extremadamente religiosa, toda su vida la regia con ese fanatismo a la religión. La mujer crió a sus hijos con este sistema, en el que estaban sometidos estrictamente, no podían tener amigos o desobedecer la ley divida o a ella misma porque les aplicaba castigos.

Augusta, mamá de Ed Gein ı Foto: Especial

Ed tenía un hermano mayor, Henry, con quien trabajaba de niño en la granja con su papá y le ayudaba a matar a los puercos, a sacarle los órganos para poder venderlos y que se cocinen.

¿Ed Gein mató a su hermano?

De acuerdo con la información, Ed tenía una gran afinidad con su mamá, mientras que su hermano no tanto, pues su hermano Henry cuestionaba los métodos religiosos de su progenitora, pero Ed la defendía y no le gustaba que hablaran mal de su madre.

El hermano de Gaia murió en un incendió, de manera oficial, pero cuando las autoridades encontraron el cuerpo éste tenía un golpe en la cabeza, aunque oficialmente murió en el incendio, muchos creen que en realidad Ed lo mató.

¿Ed Gein tenía una relación incestuosa con su madre?

Debido a la relación tan cercana que Ed Gein tenía con su madre Augusta, se determinó en su perfil que él tenía complejo de Edipo siendo un hombre adulto.

Después de la muerte de su hijo Henry, Augusta se empezó a enfermar y su salud se deterioró, pero Ed la cuidó en la granja en la que vivían hasta sus últimos días. Aunque no está confirmado, se dice que sí había una relación más allá de madre e hijo entre Augusta y Ed.

Cuando la mujer murió, Ed estaba devastado, su madre era quien determinaba lo que él hacía y él seguía la instrucciones de ella al pie de la letra sin cuestionarla.

Después de que madre murió, Ed Gein comenzó con sus turbias acciones de matar a dos mujeres y desenterrar cuerpos del cementerio local de la ciudad en la que vivía y usar la piel humana para fabricar máscaras, sillas, cinturones y otras atrocidades.

La aterradora historia criminal de Ed Gein

La primera víctima conocida de Ed Gein fue Mary Hogan, una mujer que venía de la ciudad de Chicago y tras divorciarse llegó al pueblo de Plainfield y abrió una taberna, a la que iban la mayoría de los hombres de la zona, entre ellos Ed.

Mary Hogan, una de las víctimas de Ed Gein ı Foto: Especial

La mujer desapareció y nadie sabía nada de ella, pero nadie sospechó nada de su vecino tímido, que además era percibido como alguien amable en la comunidad.

Posteriormente, Bernice Worden, la dueña de la ferretería del pueblo, quien también desapareció, pero su hijo era ayudante del shérif y descubrió que un día antes de su desaparición Ed había ido a la ferretería y tenía un pedido para el día siguiente, o sea fue la última persona que la vio con vida.

Bernice Worden, víctima de Ed Gein ı Foto: Especial

La policía empezó a investigar el caso el 16 de noviembre de 1957, nadie sospechaba, en algún momento dijo que él la tenía en su casa para desviar la atención, hasta que la policía entró a su casa como parte de la investigación en la zona y se encontró con una aterradora escena.

El cuerpo de Berenice estaba en su casa colgado, sin cabeza y abierto desde el pecho hasta la zona genital, todos los órganos se los había sacado Ed. La policía encontró su cabeza dentro de la casa, junto con los restos preservados de quince mujeres.

La policía registró la casa y encontraron restos de huesos y piel, y otras cosas más perversas: máscaras hechas con piel humana, sillas forradas con piel humana, un cinturón con pez0n3s y tazones para la sopa hechos con cráneos reales y tenía cráneos en su habitación.

Aunque Ed Gein solo se declaró culpable de un asesinato, dijo que el resto de los cuerpos los había exhumado del cementerio local, dijo que no había abusado de ellos y que tampoco había cometido canibalismo, porque olían mal, pero la policía encontró restos humanos en hoyas y sartenes.

El perfil psicológico de Ed determinó que tenía delirio de personalidad y se dijo que tenía esquizofrenia, el sujeto no ingresó a la cárcel, sino a una institución psiquiátrica en donde murió en 1984 por insuficiencia respiratoria a los 77 años.