La Gamescom 2025 se celebrará el 19 de agosto, por lo que los fans de Resident Evil están cada vez más ansiosos de que llegue la fecha, pues se estrenará un nuevo tráiler del famoso videojuego. El evento se transmitirá a través del canal oficial de YouTube de la organización, donde tendrá alcance mundial.

Mientras tanto, en redes sociales un insider conocido como Dusk Golem desató el entusiasmo de los fans al señalar que en Resident Evil 9 (o Resident Evil Requiem) se podrán controlar tres personajes jugables. Conoce quiénes son.

Resident Evil 9: Estos serían los personajes del videojuego

Según con la información filtrada por el insider Dusk Golem, Resident Evil 9 tendría tres personajes jugables. Ellos son:

Leon S. Kennedy , un veterano y querido héroe de la saga

Grace Ashcroft , quien fue presentada en el primer tráiler

Alyssa Ashcroft, que será controlable brevemente en ciertas secciones

Sin embargo, estos datos no han sido confirmados oficialmente por Capcom, por lo que te sugerimos mantenerte al pendiente de sus redes sociales oficiales y de la Gamescom 2025.

Dusk Golem además señaló que Resident Evil 9 representa el “último juego numerado” de la saga tal como la conocemos, cerrando tramas míticas como las relacionadas con Umbrella o Raccoon City, y también podría ser “un nuevo comienzo para Resident Evil”.

“Todo lo que empezó con RE1/RE2 (y RE0 si lo quieres incluir). La serie planea incorporar nuevos personajes, historias y nuevos tipos de historias de terror, sin estar limitada por la historia de la serie”, escribió en X, antes Twitter, Dusk Golem.

(1/4) Here is how it's been conveyed to me, & I've been saying this for 4-5 years now actually, but I was updated on this as recent as a couple months ago.



Resident Evil 9 they plan to make the last numbered RE game. RE9 is a conclusion chapter, as well as new beginnings for RE. https://t.co/Bnbayi6Lvn — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 12, 2025

¿Cuándo se estrena el videojuego Resident Evil 9?

Resident Evil 9 o Resident Evil Requiem, ya tiene fecha de estreno. De acuerdo con lo publicado por Capcom, el videojuego estará disponible a partir del 27 de febrero de 2026, momento en que los fans de esta envolvente historia podrán disfrutar de una nueva aventura en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Si aún no has visto el tráiler de Resident Evil 9, a continuación, te lo compartimos.

First trailer for #ResidentEvil9



Releasing on February 27, 2026 pic.twitter.com/sxEVOhFDYX — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) June 6, 2025

Resident Evil comenzó el 22 de marzo de 1996, cuando Capcom lanzó el primer videojuego de la saga para la consola PlayStation. Fue dirigido por Shinji Mikami y el juego introdujo a los personajes Chris Redfield y Jill Valentine, miembros del equipo S.T.A.R.S., quienes exploran la mansión Spencer, infestada de zombis creados por el virus T, desarrollado por la Umbrella Corporation.

Su éxito definió el género survival horror y dio origen a una de las franquicias más importantes de los videojuegos. Desde entonces, Resident Evil ha expandido su universo con múltiples juegos, películas, series, cómics y adaptaciones animadas que han sido todo un éxito.