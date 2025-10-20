Las Guerreras K-Pop: Fechas, precios de los boletos y más para ver la película en cines

Las Guerreras K-Pop, también conocida como K-Pop Demon Hunters es una de las películas más exitosas de Netflix en la actualidad y dentro de poco podremos ver la cinta en funciones especiales en cines mexicanos.

Cinepolis y Cinemex tendrán funciones especiales de Las Guerreras K-Pop y ya se revelaron los detalles sobre las fechas, boletos y más detalles que debes conocer si no te quieres perder de esta experiencia en la pantalla grande.

"El mundo nos conocerá como estrellas del pop, pero seremos mucho más que eso" 🎤⚔️ Las Guerreras K-pop – Versión Sing-Along llega este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre a Cinemex.



🎟 Preventa, viernes 17 de octubre 12:00pm. pic.twitter.com/g7wZq1D9h4 — Cinemex (@Cinemex) October 16, 2025

¿Cuándo llega a cines Las Guerreras K-Pop?

La cinta estará en cines solamente por una semana. Las fechas de proyección de la producción animada es de tres días, exactamente el viernes 31, sábado 1 y domingo 2 de noviembre.

Hay que mencionar que en cines habrán dos versiones de la película. Una es al estándar y la otra un ‘sing along’, es decir, una opción tipo Karaoke donde puedes cantar las canciones. Se desconoce si las letras de los temas pasan en su idioma original (inglés) o dobladas al español.

Precios de los boletos

El costo de las entradas en el formato tradicional en Cinepolis es de 100 pesos mexicanos para adultos y 75 pesos para niños. También existen funciones en el formato VIP y el precio es de $194 MXN por persona ($185 MXN de niño) o el Lounge VIP (dos entradas) en $390 MXN.

Por otro lado, en la cadena Cinemex, los boletos cuestan $127 MXN para adulto y $114 MXN para los niños. En este cine, hay opciones en inglés y en español.

¿De qué trata Las Guerreras K-Pop?

La cinta sigue a Rumi, Mira y Zoey, un grupo de cazadoras de demonios que protegen al mundo con su música. Sin embargo, enfrentan problemas cuando llega una malvada boyband formada por demonios que planea destruir lo que ellas han construido a través del tiempo.

Mientras todo sucede, Rumi debe enfrentar una crisis de identidad cuando su parte demonio sale a flote y comienza a volverse imposible de ocultar para el resto del mundo, ¿logrará hacer las paces consigo misma?