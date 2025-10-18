Esto se sabe

Las Guerreras Kpop en cines: ¿Tendrá las canciones en inglés o español?

Canta con tus amistades los éxitos de Rumi, Mira y Zoey; conoce cuándo son las funciones y la versión que se proyectará

‘Las guerreras K-pop’ en cines
‘Las guerreras K-pop’ en cines Foto: X @Angel503YT
Por:
Martha Díaz

Netflix Latinoamérica reveló que Las Guerreras Kpop se proyectará en cines muy pronto. Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, la película se volvió un éxito en streaming y ahora los fans de Rumi, Mira y Zoey podrán disfrutar de una experiencia única.

Las funciones de la cinta animada, llamada en inglés Kpop Demon Hunters, serán en versión Sing-Along, es decir, podrás cantar en el sitio junto a otros fans temas populares como “Golden”, “Soda Pop” y “Your Idol”.

Sin embargo, el mensaje de la plataforma no fue muy claro sobre si las canciones se presentarán en inglés o en español. Aquí te contamos lo que se sabe al respecto.

TE RECOMENDAMOS:
¿Cuánto pesa Karely Ruiz previo a Stream Fighters 4?
Influencers y box

¿Cuánto pesa Karely Ruiz previo a Stream Fighters 4?

Proyección de Las Guerreras Kpop en cines

El estreno se llevará a cabo durante tres días, ya que las salas de cine en México proyectarán la película del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

La película, titulada Las Guerreras Kpop, en México se exhibirá en formato Sing-Along, una modalidad en la que las canciones incluyen subtítulos para que los asistentes puedan cantar junto a los personajes, como en un karaoke colectivo dentro del cine.

Las cadenas de cine en México como Cinemex o Cinépolis comenzaron a vender los boletos desde ayer viernes 17 de octubre, ofreciendo funciones tanto en español como en la versión sing-along.

Es importante mencionar que Las Guerreras Kpop tuvo una presentación limitada los días 23 y 24 de agosto de 2025 en algunas salas de cine de Estados Unidos y Canadá.

Las Guerreras Kpop en cines: ¿Tendrá las canciones en inglés o español?

Las Guerreras Kpop - Versión Sing-Along llega a los cines con canciones y subtítulos en español. Prepárate para gritar y sellar la Honmoon junto al fandom”, escribió Netflix Latinoamérica para anunciar la proyección.

El anuncio causó algo de confusión entre los fanáticos de la película y muchos se preguntan si las canciones serán incluidas en la proyección en inglés o en español. La mayoría de los internautas expresaron su preferencia por escuchar temas como “Golden” y “Soda Pop” en el idioma original.

No obstante, las cadenas de cine aún no han confirmado si las canciones de Las Guerreras Kpop estarán dobladas al español o se presentarán en sus idiomas originales, inglés y coreano.

Te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de cadenas como Cinemex y Cinépolis para que seas una de las primeras personas en conocer esta información. Del mismo modo, sigue a Netflix Latinoamérica en X e Instagram.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Beso de Adame y Teo en La Granja VIP
¿Nuevo shippeo?

Adame y Teo se besan en La Granja VIP: ‘Secreto en el establo’ | VIDEO