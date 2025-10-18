Netflix Latinoamérica reveló que Las Guerreras Kpop se proyectará en cines muy pronto. Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, la película se volvió un éxito en streaming y ahora los fans de Rumi, Mira y Zoey podrán disfrutar de una experiencia única.
Las funciones de la cinta animada, llamada en inglés Kpop Demon Hunters, serán en versión Sing-Along, es decir, podrás cantar en el sitio junto a otros fans temas populares como “Golden”, “Soda Pop” y “Your Idol”.
Sin embargo, el mensaje de la plataforma no fue muy claro sobre si las canciones se presentarán en inglés o en español. Aquí te contamos lo que se sabe al respecto.
Proyección de Las Guerreras Kpop en cines
El estreno se llevará a cabo durante tres días, ya que las salas de cine en México proyectarán la película del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.
La película, titulada Las Guerreras Kpop, en México se exhibirá en formato Sing-Along, una modalidad en la que las canciones incluyen subtítulos para que los asistentes puedan cantar junto a los personajes, como en un karaoke colectivo dentro del cine.
Las cadenas de cine en México como Cinemex o Cinépolis comenzaron a vender los boletos desde ayer viernes 17 de octubre, ofreciendo funciones tanto en español como en la versión sing-along.
Es importante mencionar que Las Guerreras Kpop tuvo una presentación limitada los días 23 y 24 de agosto de 2025 en algunas salas de cine de Estados Unidos y Canadá.
Las Guerreras Kpop en cines: ¿Tendrá las canciones en inglés o español?
“Las Guerreras Kpop - Versión Sing-Along llega a los cines con canciones y subtítulos en español. Prepárate para gritar y sellar la Honmoon junto al fandom”, escribió Netflix Latinoamérica para anunciar la proyección.
El anuncio causó algo de confusión entre los fanáticos de la película y muchos se preguntan si las canciones serán incluidas en la proyección en inglés o en español. La mayoría de los internautas expresaron su preferencia por escuchar temas como “Golden” y “Soda Pop” en el idioma original.
No obstante, las cadenas de cine aún no han confirmado si las canciones de Las Guerreras Kpop estarán dobladas al español o se presentarán en sus idiomas originales, inglés y coreano.
Te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de cadenas como Cinemex y Cinépolis para que seas una de las primeras personas en conocer esta información. Del mismo modo, sigue a Netflix Latinoamérica en X e Instagram.