Netflix Latinoamérica reveló que Las Guerreras Kpop se proyectará en cines muy pronto. Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, la película se volvió un éxito en streaming y ahora los fans de Rumi, Mira y Zoey podrán disfrutar de una experiencia única.

Las funciones de la cinta animada, llamada en inglés Kpop Demon Hunters, serán en versión Sing-Along, es decir, podrás cantar en el sitio junto a otros fans temas populares como “Golden”, “Soda Pop” y “Your Idol”.

Sin embargo, el mensaje de la plataforma no fue muy claro sobre si las canciones se presentarán en inglés o en español. Aquí te contamos lo que se sabe al respecto.

Keeping you obsessed with "Your Idol" from KPop Demon Hunters.



Watch the movie on Netflix now and listen to the soundtrack here: https://t.co/CIjrSqVmNA pic.twitter.com/r2DayQJwl5 — Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) June 25, 2025

Proyección de Las Guerreras Kpop en cines

El estreno se llevará a cabo durante tres días, ya que las salas de cine en México proyectarán la película del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre.

La película, titulada Las Guerreras Kpop, en México se exhibirá en formato Sing-Along, una modalidad en la que las canciones incluyen subtítulos para que los asistentes puedan cantar junto a los personajes, como en un karaoke colectivo dentro del cine.

Las cadenas de cine en México como Cinemex o Cinépolis comenzaron a vender los boletos desde ayer viernes 17 de octubre, ofreciendo funciones tanto en español como en la versión sing-along.

Es importante mencionar que Las Guerreras Kpop tuvo una presentación limitada los días 23 y 24 de agosto de 2025 en algunas salas de cine de Estados Unidos y Canadá.

Las Guerreras Kpop en cines: ¿Tendrá las canciones en inglés o español?

“Las Guerreras Kpop - Versión Sing-Along llega a los cines con canciones y subtítulos en español. Prepárate para gritar y sellar la Honmoon junto al fandom”, escribió Netflix Latinoamérica para anunciar la proyección.

El anuncio causó algo de confusión entre los fanáticos de la película y muchos se preguntan si las canciones serán incluidas en la proyección en inglés o en español. La mayoría de los internautas expresaron su preferencia por escuchar temas como “Golden” y “Soda Pop” en el idioma original.

No obstante, las cadenas de cine aún no han confirmado si las canciones de Las Guerreras Kpop estarán dobladas al español o se presentarán en sus idiomas originales, inglés y coreano.

Te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de cadenas como Cinemex y Cinépolis para que seas una de las primeras personas en conocer esta información. Del mismo modo, sigue a Netflix Latinoamérica en X e Instagram.