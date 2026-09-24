La serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden en Netflix revive uno de los casos criminales más polémicos de Estados Unidos. Entre los personajes clave aparece Bridget Maggie Sullivan, la sirvienta de la familia Borden, cuya presencia en la casa el día del doble asesinato la convirtió en una testigo fundamental del caso.

La figura de esta mujer además despierta curiosidad entre los espectadores de la producción porque su relación con Lizzie Borden ha sido objeto de debate histórico; en La Razón te contamos quién es.

¿Quién es Bridget ‘Maggie’ Sullivan, de Monstruo: La historia de Lizzie Borden en Netflix?

Bridget Sullivan nació en Irlanda y emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. En 1889 comenzó a trabajar como empleada doméstica en la casa de los Borden, ubicada en Fall River, Massachusetts.

Tenía alrededor de 25 años cuando ocurrió el doble asesinato de la familia Borden, en 1892. Los registros históricos indican que Bridget no disfrutaba de su trabajo en la residencia, ya que sufría problemas de salud y mantenía una relación distante con Abby Borden, la madrastra de Lizzie.

El día del asesinato, Bridget Sullivan, llamada también Maggie, estaba en la casa de la familia y declaró haber escuchado ruidos extraños. Su testimonio ayudó a reconstruir la cronología de los hechos, aunque nunca fue vinculada directamente con el crimen.

Bridget ‘Maggie’ Sullivan y Lizzie Borden ı Foto: NETFLIX

¿Cuál es la relación entre Bridget ‘Maggie’ Sullivan y Lizzie Borden?

En el libro The Trial of Lizzie Borden (2019), la autora Cara Robertson señala que Bridget Sullivan había pensado en dejar su empleo con los Borden en varias ocasiones. Sin embargo, permaneció en la casa “por lealtad a la hija de los Borden, a quien describió como una ‘mujer encantadora’”. Ese detalle alimentó rumores sobre un posible romance con Lizzie, la principal sospechosa del crimen.

Pese a las teorías de conspiración, nunca se confirmó que hubiera una relación amorosa entre Bridget Sullivan y Lizzie Borden. Los comentarios sobre la sexualidad de Lizzie surgieron porque a los 32 años seguía soltera, nunca se casó ni tuvo hijos, pero no hay evidencia de que haya tenido una relación con una mujer.

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