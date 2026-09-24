¿Quién es Jesús Cárcamo, el militar de élite que sorprendió en Habilidad Física 100 México?

La serie de competencia Habilidad Física 100 llegó a México, y durante este concurso se midió la fuerza de cien competidores y competidoras que bucaron ser el atleta definitivo de país.

Entre los participantes de este gran reto se encontraron personas muy conocidas en medios, en el mundo del entretenimiento, las luchas y en redes sociales, y otros personajes que no eran tan conocidos pero que sin lugar a dudas lograron destacar.

En esta serie en la que se mide la fuerza de los competidores por nueve capítulos se encontraba Jesús Cárcamo, un militar de élite que sorprendió a todos con su gran destreza y habilidad.

¿Quién es Jesús Cárcamo?

Jesús Cárcamo Barroso es un integrante de las Fuerzas Especiales, un atleta de alto rendimiento, y es uno de los integrantes del grupo de élite secreto “Murciélagos” del Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además de ser parte del Ejército Mexicano, Jesús Cárcamo Barroso también es Capitán del Arma Blindadada, y cuenta con una amplia experiencia en competencias de alto rendimiento físico.

Este grupo del Cuerpo de Fuerzas Especiales creado en 1990 está especializado en combates nocturnos, crimen organizado y hasta operaciones de infiltración y rescate, por lo que su entrenamiento incluye diversas técnicas avanzadas:

Fuerza

Supervivencia

Inteligencia

Guerra no convencional

Este año obtuvo el primer lugar de Fuerzas Comando, y participó como uno de los miembros que representaron a México dentro de la competencia Reto SWAT 2025 que se llevó a cabo en Dubai.

Esta competencia evalúa las capacidades físicas y el adiestramiento táctico de los integrantes de todos los equipos que participan, de acuerdo con el propio Jesús Cárcamo.

En sus redes sociales, las personas han demostrado su apoyo a Jesús Cárcamo, pues en los comentarios de sus publicaciones le han externado su admiración e incluso algunos consideran que él debió ganar la competencia.

El perfil militar de Cárcamo Barroso le dio un elemento único dentro de Habilidad Física 100 México, pues este era el único participante dentro de la competencia con experiencia militar.

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