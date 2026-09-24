En los últimos meses, el personaje conocido como Albañil Legendario ha captado la atención del público mexicano gracias a su participación en programas como Habilidad física 100: México y a su presencia en redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores.

El creador de contenido se presenta como un trabajador orgulloso de su oficio, mostrando su día a día, lo que lo ha convertido en una figura viral. Conoce su origen y su verdadero nombre.

¿De dónde es Albañil Legendario y cuál es su nombre real?

El Albañil Legendario de Habilidad física 100: México se llama en realidad Freddy Bautista. Freddy nació en Jalpilla en el municipio de Axtla de Terrazas en San Luis Potosí, en el año 1989, por lo que actualmente tiene 37 años.

Desde joven mostró interés por la actuación y la comedia, lo que lo llevó a participar en distintos proyectos de entretenimiento como Tentados por la Fortuna de Azteca Uno.

En redes sociales, Albañil Legendario comparte contenido que mezcla humor con referencias a la vida cotidiana de los albañiles. Su cuenta oficial en Instagram, @elalbanillegendariooficial, acumula 330 mil seguidores que disfrutan de sus publicaciones.

Además, suele grabar videos de su rutina de ejercicio, con lo que sorprendió a sus fans al revelar que ejercita sus músculos con objetos propios de su oficio, como al cargar bultos de cemento o cubetas con mezcla.

Sobre su vida personal, Albañil Legendario ha compartido en redes que vive en unión libre con su pareja y que tiene una hija.

Freddy ha llamado la atención del público recientemente debido a su participación en Habilidad física 100: México, un reality show de competencia física que reúne a 100 participantes, incluyendo atletas como Carlos Salcido, Místico, Vanessa Huppenkothen, Luis El Matador Hernández, Pee Wee y Juan Francisco El Gallo Estrada, junto con competidores de disciplinas como CrossFit, calistenia, Hyrox, artes marciales, natación, parkour y oficios físicos.

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