Detienen en Mexicali a ‘Niño’, jefe de plaza de Los Mayos

Capturan a “Niño”, operador de “Los Mayos” en la frontera con Estados Unidos

Fuerzas federales detuvieron en Mexicali, Baja California, a Ernesto Enrique “N”, alias “Niño”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como jefe de plaza del Cártel del Pacífico, facción “Los Mayos”, en Puerto Peñasco, Sonora, y como operador del tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos.

La captura ocurrió el 23 de septiembre durante una operación que derivó del intercambio de información con el Comando Norte de Estados Unidos y de trabajos de Inteligencia Militar Central. En el despliegue participaron elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República. Otra persona quedó detenida junto con “Niño”.

De acuerdo con la SEDENA, Ernesto Enrique “N” también tenía presencia en los municipios de Mexicali y en Los Mochis, Sinaloa. Las autoridades lo ubican como colaborador cercano de Jesús Alexander y/o Juan José “N”, identificado como jefe de “Los Rusos”, grupo perteneciente a la misma organización criminal.

En Mexicali, Baja California, elementos de la @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con @USNorthernCmd, detuvieron a dos personas, entre ellas, Ernesto "N", alias “Niño”, operador regional de un grupo delictivo con presencia en los municipios de… pic.twitter.com/d5rAbSuO7K — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 24, 2026

Al momento de la captura, los efectivos aseguraron droga, armamento y diversas municiones. La dependencia federal no detalló en su reporte inicial las cantidades, tipos de armas ni características de los narcóticos decomisados.

Ernesto Enrique cuenta además con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio para la venta de fentanilo, según el informe oficial difundido este jueves.

Según la información del Gabinete de Seguridad, el presunto operador criminal mantenía presencia en Puerto Peñasco, Mexicali y Los Mochis, mientras las investigaciones lo señalan como responsable del tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos.

Tras el operativo, los dos detenidos, así como los indicios asegurados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mexicali, instancia que continuará las investigaciones, realizará los peritajes correspondientes y definirá su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó por separado que en la operación participaron también elementos de esa dependencia y destacó la coordinación con el Comando Norte estadounidense para concretar la captura del operador criminal.

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MSL