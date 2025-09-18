EU sanciona a ‘Los Mayos’ y a diputada morenista por nexos con crimen organizado

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este jueves a la facción de “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa, a su líder armado Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, y a la actual diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, acusada de haber colaborado con operadores criminales en Rosarito, Baja California.

La medida, que implica el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones en territorio estadounidense, se dio a conocer en el marco de la visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, a la frontera de Estados Unidos con México.

“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, advirtió Hurley. “La acción de hoy, tomada en coordinación con nuestros socios de seguridad, demuestra el compromiso del Tesoro con la prioridad del presidente Trump de detener las amenazas a través de nuestras fronteras”.

Según el Departamento del Tesoro a través de un comunicado, Los Mayos son responsables de la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. “En Rosarito, Baja California, Los Mayos están involucrados en secuestros, extorsión, lavado de dinero y corrupción de autoridades locales”, indicó el comunicado.

Por su ubicación estratégica, “Rosarito y las áreas circundantes forman una arteria clave para las operaciones de tráfico del Cártel de Sinaloa”, añadió el documento.

La OFAC explicó que “El Ruso” encabeza el brazo armado de Los Mayos y que desde Baja California controla rutas de trasiego hacia Estados Unidos. “En una acusación de 2015, la Corte del Distrito Sur de California identificó a El Ruso como líder de un grupo de sicarios que cometieron secuestros, toma de rehenes, tortura y asesinato en apoyo de los intereses del Cártel de Sinaloa en Culiacán, México”, recordó el Tesoro.

Su actual dominio en Baja California “ha fortalecido las operaciones de Los Mayos en Estados Unidos”. Por ello, el Departamento de Estado anunció el pasado 16 de septiembre una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

El comunicado señaló que bajo el mando de los hermanos Alfonso y René Arzate García, aliados de Los Mayos, se consolidó el control criminal de Rosarito a través de operadores financieros y políticos. Entre ellos, Jesús González Lomelí, empresario que “ha utilizado sus bares, restaurantes y centros turísticos para lavar millones de dólares de ganancias ilícitas”.

OFAC sostuvo que González y Candelario Arcega Aguirre lograron influir en el gobierno municipal a través de Hilda Araceli Brown Figueredo, quien entonces era alcaldesa de Rosarito y hoy es diputada federal por Morena.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, juntos recaudaban pagos de extorsión, ayudaban a administrar operaciones y garantizaban la protección de las actividades criminales mediante la Secretaría de Seguridad Pública de Rosarito.

Impacto de las sanciones

El Departamento del Tesoro, explicó que, como resultado de la designación, “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC”.

“Las violaciones a estas sanciones pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales”, advirtió. Asimismo, instituciones financieras extranjeras que participen en transacciones con los sancionados se arriesgan a sanciones secundarias.

“El poder e integridad de las sanciones de OFAC provienen no solo de su capacidad para designar, sino también de su disposición a eliminar de las listas a las personas, conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo de conducta”, puntualizó el comunicado.

