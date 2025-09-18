UIF bloquea cuentas de ‘La Mayiza’, tras sanciones financieras de EU a la facción del Cártel de Sinaloa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que realizó un total de 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes que fueron señalados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y su relación con la facción del Cártel de Sinaloa, “La Mayiza”.

La UIF señaló que realizó el bloqueo a siete personas físicas 7 y 15 personas morales, en medio de la visita a México de John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro estadounidense.

La Unidad de Inteligencia Financiera instruyó el bloqueo administrativo sobre grupos delictivos mexicanos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a los 22 objetivos en México.

TE RECOMENDAMOS: Tras una semana Aumenta a 21 el número de muertos por explosión de pipa en el Puente de La Concordia

En un comunicado, la UIF explicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras, le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.

Señaló que la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.

Informó que realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.

La Unidad de Inteligencia Financiera reafirmó que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera, las realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR