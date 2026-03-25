Uber y taxistas: ¿Cuál es el acuerdo al que llegaron para trabajar en el Aeropuerto?

El pasado 11 de marzo los taxistas realizaron un bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, pues señalaron que no se estaban cumpliendo las leyes de operatividad dentro del AICM.

Los taxistas miembros de Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C.; que operan dentro de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), señalaron que las autoridades permiten que los conductores de Uber trabajen dentro del que es considerado una zona federa.

Luego de que se movilizaran el pasado 11 de marzo, en días recientes se logró una alianza entre los taxistas concesionarios de MX Taxi y Uber, con la finalidad de que se pueda atender de manera óptima la demanda de este medio de transporte que se generará por la Copa Mundial FIFA 2026.

Ernesto Vázquez y Félix Olmo ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuál es el acuerdo de Uber y los taxistas del AICM?

El director general de Uber, Félix Olmo apuntó que los conductores de la aplicación continúan operando en los aeropuertos, y que están colaborando con el Gobierno Federal para poder tener una solución que beneficie a los usuarios y a los conductores.

Debido a esta alianza, ahora los conductores de la agrupación MX Taxi pueden ofrecer sus servicios dentro de la plataforma desde este martes 24 de marzo, con la finalidad de contar con los vehículos suficientes para abastecer la demanda.

Por su parte el vocero de la organización de taxistas concesionados MX Taxi, Erasto Vázquez apuntó que este acuerdo; que se logró luego de 13 años de disputa entre ambos gremios, marca una nueva era.

A partir de ahora aquellos taxistas concesionados de MX Taxi que se incorporen a la aplicación Uber tendrán las mismas funciones de seguridad que se utilizan comúnmente; incluyendo la cobertura de seguro, botón de pánico, el seguimiento de ruta y compartir el viaje.

Ahora se encuentra disponible la opción de Taxi dentro de la plataforma de Uber ı Foto: Captura de pantalla

Con este nuevo acuerdo ahora los taxistas podrán tener una sinergia con esta aplicación móvil, con lo que ahora esta comunidad de conductores podrá atender la demanda de los usuarios de la aplicación.

Esto también ofrece una nueva opción a los usuarios, pues ahora podrán decidir si desean trasladarse a bordo de un vehículo de la plataforma o en un taxi concesionado de MX Taxi.

De acuerdo con Ernesto Vázquez, la adición de MX Taxi a Uber no significa que los conductores concesionados están dentro de la base de Uber, sino que ahora los usuarios tendrán disponible la oferta de MX Taxi.

Precisó que los conductores mantienen su independencia de operatividad; y que esta alianza no cuenta con un periodo de término, por lo que actualmente es una alianza permanente.

La alianza entre Uber y MX Taxi no representa que los taxis concesionados de MX Taxi puedan brindar servicio dentro del AICM, pues los taxistas que trabajan dentro del aeropuerto no forman parte de esta agrupación de conductores.

Alianza entre Uber y MX Taxi ı Foto: Especial

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