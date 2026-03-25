Senado aprueba el ingreso de 35 militares de EU

El Senado de la República aprobó el ingreso temporal de 35 militares de Estados Unidos para participar en ejercicios de adiestramiento con fuerzas mexicanas, como parte de la estrategia de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La solicitud fue aprobada por la Cámara Alta con 116 votos a favor y 5 abstenciones.

Antes de llegar al pleno, la solicitud del Ejecutivo federal recibió el aval de la Comisión de Marina, instancia que analizó el alcance del entrenamiento y su carácter técnico, previo a su discusión y aprobación definitiva en el Senado.

El Tip: la estancia del personal estadounidense en el país tendrá una duración aproximada de 36 días, periodo en el que impartirá formación técnica y operativa.

Durante la sesión, los legisladores autorizaron la realización del “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, previsto del 3 de abril al 1 de mayo de 2026. El dictamen establece que las actividades se desarrollarán en instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar) y permanecerán bajo control de autoridades nacionales.

Sesión de Congreso General en el pleno de la Cámara de Diputados, el 1 de septiembre de 2024. ı Foto: ilustrativa: Cuartoscuro

El contingente se integrará por personal especializado: cuatro elementos del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales, 23 integrantes de equipos de operaciones especiales, dos técnicos en desactivación de explosivos y seis especialistas de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos.

Las labores se centrarán en capacitación técnica para unidades estratégicas mexicanas, entre ellas la Unidad Naval de Operaciones Especiales, la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, así como personal asignado a la seguridad aérea y a la fuerza de tarea vinculada al evento internacional.

El acuerdo legislativo precisa que la presencia extranjera tendrá carácter temporal y no contempla funciones operativas ni tareas de seguridad pública. “No implica intervención ni operación directa en territorio nacional”, señala el dictamen aprobado.

La autorización se suma a otros permisos otorgados en 2026 para ejercicios similares entre ambos países, los cuales buscan fortalecer la coordinación bilateral y elevar los estándares de respuesta ante escenarios de alto riesgo.

El entrenamiento forma parte del Plan Kukulkán, estrategia federal orientada a reforzar la seguridad en las sedes del Mundial —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— mediante despliegues coordinados, intercambio de información y mejora de protocolos ante posibles amenazas.

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MSL