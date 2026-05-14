Víctor Rodríguez Padilla deja la dirección de Pemex; lo reemplaza Juan Carpio Fragoso

Tras un año y siete meses en el cargo, Víctor Rodríguez Padilla dejó este jueves la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), y será sustituido por Juan Carlos Carpio Fragoso, actual director de finanzas de la petrolera.

A través de un mensaje en video, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la salida se debe a que, inicialmente, se acordó que Víctor Rodríguez Padilla ocuparía el puesto durante un año y medio, para luego regresar a la academia.

El 26 de agosto de 2024, como presidenta electa, Sheinbaum anunció a Víctor Rodríguez Padilla como director general de Pemex, cargó que asumió el 2 de octubre de 2024, designado por el Consejo de Administración de la petrolera.

¿Quién es Juan Carlos Carpio Fragoso?

Sheinbaum describió a Juan Carlos Carpio Fragoso como "un hombre honesto", quien, trabaja desde el 2 de octubre de 2024 como Director Corporativo de Finanzas de Pemex.

Juan Carlos Carpio Fragoso se ha desempeñado en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

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cehr