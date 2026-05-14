¿Quién es Juan Carlos Carpio Fragoso, nuevo titular de Pemex?

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, en su lugar quedó Juan Carlos Carpio Fragoso.

La mandataria federal aseguró que el nuevo titular de Petróleos Mexicanos es un hombre honesto, que ya conoce todos los proyectos de la empresa del estado.

“Es un hombre honesto, y lleva ya un año y medio trabajando en Pemex, conoce todos los proyectos”, afirmó Claudia Sheinbaum en el anuncio realizado en un video publicado en la red social X.

¿Quién es Juan Carlos Carpio Fragoso?

Carpio Fregoso estudió la licenciatura de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo una maestría en Gerencia Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En el servicio público, el nuevo titular de Pemex se ha especializado en administración financiera, finanzas públicas y manejo de deuda gubernamental.

Así llegó a ocupar el cargo de Director General de Administración Financiera de la Ciudad de México, cuando Luz Elena González se desempeñaba como directora de finanzas (2018-2024).

Juan Carlos Carpio Fragoso se desempeñaba como Director Corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos, previo a su ascenso anunciado el 14 de mayo de 2024.

Sale Víctor Rodríguez Padilla de la dirección de Pemex; entra Juan Carlos Carpio Fragoso. ı Foto: X, @Claudiashein

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JVR