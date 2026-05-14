Harfuch encabeza reunión de seguridad en Michoacán; acuerdan mantener acciones contra extorsión

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó este jueves una reunión con autoridades de Michoacán, en la que acordaron “fortalecer el trabajo operativo entre los tres órdenes de gobierno”.
Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gabinete de Seguridad se reunió con alcaldes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, a fin de mantener las acciones para detener a generadores de violencia, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas.
Al encuentro también asistieron el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.
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cehr