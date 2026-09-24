INE avala relevo de nombramiento de siete consejeros locales por afiliación partidista

La afiliación partidista de aspirantes a consejeros locales abrió un fuerte debate en el Consejo General del INE durante la designación de estas figuras para los procesos electorales de 2026-2027 y 2029-2030. El organismo aprobó sustituir a siete perfiles tras una nueva revisión de sus expedientes, decisión que el consejero Uuc-kib Espadas calificó como un “criterio ilegal”.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 10 votos a favor y uno en contra la sustitución de siete personas propuestas para integrar los Consejos Locales, luego de una revisión de sus registros de afiliación partidista.

El consejero Espadas cuestionó que la militancia se utilizara como criterio para excluir a las personas aspirantes, al sostener que la ley establece impedimentos para quienes hayan sido candidatos o dirigentes partidistas, pero no para quienes simplemente estén afiliados.

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“El régimen de administración electoral de México no es un régimen apartidista. Es un régimen plural.”

#BoletínINE 📄 | Aprueba INE nombramientos para integrar los Consejos Locales para el Proceso Electoral Federal 2026-2027 🗳️



Los detalles en el siguiente enlace 👇



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Calificó la medida como un criterio que, a su juicio, rebasa la legislación: “Se trata de una decisión ilegal que impone por parte de la autoridad administrativa un criterio fuera de la ley.”

También cuestionó que la adenda no explicara inicialmente cuáles fueron los hallazgos que llevaron a retirar a las siete personas, algunas de las cuales ya habían ocupado cargos de consejería en procesos electorales anteriores.

En defensa del acuerdo, la consejera Carla Humphrey sostuvo que la afiliación partidista fue uno de varios elementos considerados para determinar la idoneidad de los perfiles, y no un impedimento legal automático.

“Una cosa es la elegibilidad y otra la idoneidad”

🔴#ENVIVO | Sigue la transmisión de la Sesión Ordinaria del Consejo General del INE 🗳️por #INETV 💻 https://t.co/pMfmtA4dC6 — @INEMexico (@INEMexico) September 24, 2026

PRI y Somos confrontan al INE

Representantes del PRI y Somos cuestionaron al Instituto Nacional Electoral (INE) por realizar de manera virtual la sesión del Consejo General de este jueves, al considerar que, con el proceso electoral 2026-2027 ya iniciado, los asuntos deberían discutirse presencialmente.

Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, representante del Poder Legislativo por el PRI, reclamó que los consejeros no estuvieran en la sede del Instituto:

“Nosotros estamos aquí presentes. Los que no están presentes son ustedes”, señaló.

Marco Antonio Baños, representante de Somos, coincidió y afirmó que “no hay ningún argumento en nuestro concepto que justifique que las sesiones se realicen de manera virtual”.

También cuestionó la forma en que la Secretaría Ejecutiva atendió una solicitud de su partido para incluir siete informes sobre distintos asuntos, entre ellos procedimientos de remoción de consejeros de los OPLE, denuncias sobre renuncias de personal, el pago de 6 millones 279 mil pesos por honorarios de ocho personas y otros temas relacionados con el proceso electoral.

🔴El representante del PRI, Carlos Mancilla, criticó que el Consejo General del INE sesionara a distancia y acusó al órgano electoral de subordinarse al gobierno de Morena, al que calificó como un "narcogobierno", durante el desarrollo de la reunión oficial.… — Azucena Uresti (@azucenau) September 24, 2026

Somos reclamó que los siete asuntos fueran integrados en un solo punto del orden del día, pues consideró que ello limitaba su discusión individual. Baños también reprochó la falta de comunicación previa con la presidencia y la Secretaría Ejecutiva y pidió que se desagregaran los temas.

El priista Emilio Suárez Licona se sumó al reclamo y propuso una modalidad híbrida, con los consejeros presentes en la sede y la posibilidad de participación virtual para quienes no pudieran acudir.

Carlos Mancilla elevó el tono y afirmó que “se ha cerrado la herradura de la democracia”, además de cuestionar que se recurriera a la virtualidad pese a que ya terminó la pandemia.

En respuesta, el representante de Morena, Guillermo Santiago, pidió al PRI “que se dejen de politiquería” y recordó que sus representantes también han participado en sesiones de manera virtual.

El intercambio terminó con una confrontación personal entre Santiago y Mancilla. El morenista invitó a los priistas a “caminar el territorio” en lugar de hacer “show”.

Mancilla interrumpió su intervención y respondió: “Tú eres un deudor alimenticio, mejor te invito a eso”. Santiago aceptó el reto y remató: “Mira, te regalo unos tenis”, antes de que la presidencia llamara a continuar con la sesión.

La consejera presidenta del INE defendió la legalidad de la modalidad utilizada y explicó que el reglamento permite sesiones presenciales, virtuales e híbridas. “Mientras tanto, el reglamento permite las tres modalidades”, afirmó, aunque dejó abierta la posibilidad de discutir un cambio.

Sobre la petición de Somos, el secretario ejecutivo, Roberto Félix, explicó que los siete temas quedaron incluidos como apartados diferenciados dentro de un mismo informe, por lo que podían ser discutidos individualmente durante el desahogo del punto.

Mientes como siempre @MLopezSanMartin



Los propios representantes del @PRI_Nacional han estado en varias ocasiones de manera virtual, incluso han tomado la sesión desde su vehículo.

Para muestra el 31 de agosto estuvieron ausentes de la herradura de la democracia y tomaron la… https://t.co/95CJBafTNY pic.twitter.com/3wJCjpuddP — Guillermo Santiago (@GuillermoSRguez) September 24, 2026

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