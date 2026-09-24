LEGO invertirá 400 mmd en México, anuncian en Mañanera de CSP; creará mil 300 empleos en NL

La empresa multinacional LEGO anunció una inversión de 400 mil millones de dólares en México, donde la inyección del capital generará alrededor de mil 300 empleos y también se espera que abone a la recuperación del sector juguetero en el país.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, resaltó, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que México consiguió ser elegido como la sede para esta inversión -que estará activa hasta 2029- entre varios países que la empresa tenía contemplados.

Además de los más de mil nuevos empleos, subrayó que permitirá el renacimiento y expansión de la industria del juguete en México y también de la petroquímica, por el número de elementos que se requieren para la fabricación de las piezas a base de dicho recurso.

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“Para poder tener un LEGO se necesitan polímeros, solventes, pigmentos, a veces silicón, adhesivos y muchos tipos de plásticos. Entonces, este aumento de producción tiene que ver con todo un ecosistema que entonces adquiere otra dimensión. Es uno de los objetivos del Plan México”, subrayó.

Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO comentó que el crecimiento ha sido constante desde 2008, cuando la empresa llegó a México.

Esta nueva inversión, precisó, será para la construcción de un nuevo edificio de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad que servirán para dar soporte al crecimiento del negocio a escala mundial.

“La expansión responde al crecimiento que tenemos en el grupo LEGO a nivel global. Esta es una necesidad que tenemos de seguir ampliando nuestras capacidades para atender la demanda que tenemos alrededor del mundo”, comentó.

Para ello se considera la ocupación de 62 mil metros cuadrados de infraestructura industrial y tecnología de punta, la cual será confiada en el “talento calificado” que, aseguró, se ha encontrado en Nuevo León.

“Esto representa oportunidades de crecimiento, de desarrollo para muchas familias en Nuevo León. Agradecemos especialmente al Gobierno de México por todo el apoyo, al Gobierno de Nuevo León, a nuestras autoridades locales y a nuestros socios estratégicos por contribuir a un a un entorno que impulsa la innovación, el desarrollo industrial y la generación de oportunidades”, destacó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que inversiones como la de LEGO acompañan otros planes del gobierno como el de impulsar la creatividad y recuperar el juego entre las infancias, ante la adicción a los dispositivos electrónicos que se ha observado en los últimos años.

“En la escuela estamos impulsando los juegos que nos tocaron a nosotros, el trompo, el yoyo, el resorte, el avión, eh la matatena, en fin, la lotería. Y evidentemente en tanto en la escuela como en la casa, juegos como LEGO pues evidentemente generan mayor creatividad”, dijo.

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FGR