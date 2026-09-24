Marcelo Ebrard prevé inversiones hasta por 20 mmdd al cierre del año en México

La Secretaría de Economía prevé que se sumen nuevas inversiones por hasta 20 mil millones de dólares para México, en lo que resta del año.

En el marco del anuncio de nuevas inyecciones de capital al país anunciadas este jueves, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, confirmó que se anunciarán los nuevos proyectos que se establecerán en el territorio nacional.

“En el segundo semestre, en los últimos meses del año, presentaremos nuevas inversiones que pueden llegar hasta más de 20.000 millones”, dijo Marcelo Ebrard este jueves en Palacio Nacional en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

Subrayó que México ha conseguido superar sus expectativas en cuanto a inversión extranjera directa prevista para este 2026, pero también respecto a la observada en los últimos años.

Ejemplo de ello es que en la primera mitad de este ciclo se recibieron aproximadamente 35 mil millones en inversiones, a lo que se suman 14 mil millones más anunciados posteriormente.

“La inversión extranjera directa en México está a niveles muy altos comparativamente con los años anteriores. Como sabes, el primer semestre del año tuvimos aproximadamente 35 mil millones de dólares y tenemos en cartera ya anunciada aquí otros 14 mil ya anunciados con lo que el día de hoy nos hace el favor de anunciar”, dijo.

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FGR