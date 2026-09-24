Visita oficial

Sheinbaum recibe al Presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung

Presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves en Palacio Nacional a su homólogo de la República de Corea, Lee Jae Myung.

Los mandatarios en la imagen oficial.
Los mandatarios en la imagen oficial. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves en Palacio Nacional a su homólogo de la República de Corea del Sur, Lee Jae Myung.

Lee Jae-Myung arribó la noche del miércoles a México para iniciar una visita de Estado que tiene como punto central una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde ambos mandatarios revisarán la relación bilateral y las vías para fortalecer los vínculos entre sus países.

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