Presidente de Corea del Sur llega a México; firmará plan bilateral con Sheinbaum

El presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung, arribó esta noche a México para iniciar una visita de Estado que tendrá como punto central una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde ambos mandatarios revisarán la relación bilateral y las vías para fortalecer los vínculos entre sus países.

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió al mandatario surcoreano en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en representación de Sheinbaum. Lee llegó acompañado de su esposa, Kim Hea Kyung.

El encuentro entre ambos jefes de Estado está programado para mañana en la sede del Poder Ejecutivo federal. La agenda contempla un diálogo sobre la relación diplomática entre México y Corea del Sur.

La reunión dará continuidad a la visita que Velasco realizó a Corea del Sur del 23 al 25 de agosto, cuando sostuvo encuentros con autoridades de ese país para preparar una nueva etapa de la relación bilateral.

En Seúl, el canciller mexicano y su homólogo Cho Hyun avanzaron en el Plan de Acción México-Corea 2026-2030 y abordaron la próxima visita de Lee a territorio mexicano.

Esta noche, en el @aifaaero, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa), en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), dio la bienvenida a nuestro país al presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung (@Jaemyung_Lee), y a su esposa, Kim Hea Kyung.… pic.twitter.com/VopbQTEH15 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 24, 2026

El encuentro entre Sheinbaum y Lee abrirá así una ronda de diálogo al más alto nivel después de los trabajos preparatorios realizados en agosto y tendrá entre sus antecedentes inmediatos el acuerdo para avanzar en ese plan bilateral en beneficio de ambas naciones.

Por ahora, la SRE no ha difundido el texto completo del Plan de Acción México-Corea 2026-2030, pero sí adelantó sus principales ejes. Se trata de una hoja de ruta bilateral para ordenar la cooperación entre ambos países durante los próximos cuatro años y, según la Cancillería mexicana, está previsto que se firme mañana cuando ambos dirigentes se reúnan.

Los temas que México y Corea ya colocaron dentro de esa agenda son innovación, inteligencia artificial, gobernanza digital y sector aeroespacial.

También discutieron la creación de un centro de cultura coreana en México y de un programa bilateral de becas. En materia económica, la SRE señaló que Corea del Sur es el quinto socio comercial de México y que el intercambio bilateral alcanzó 29.7 mil millones de dólares en 2025.

El plan también contempla mantener la coordinación en espacios multilaterales como MIKTA, APEC, el G20 y Naciones Unidas. Durante su reunión del 24 de agosto en Seúl, Roberto Velasco y el canciller surcoreano Cho Hyun trabajaron precisamente en la preparación de este documento y vincularon su firma con la visita de Lee a México.

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MSL