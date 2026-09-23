Avanza reforma contra piratería en comisiones del Senado; ajustan ‘ley antimemes’

Reunión de las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera, el 23 de septiembre de 2026.

La reforma para endurecer las sanciones contra la piratería avanzó este miércoles en el Senado, luego de que las comisiones unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera modificaron el artículo 403 Bis, que generó cuestionamientos por una posible afectación a memes, parodias y otras expresiones.

El dictamen fue aprobado en comisiones con 25 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones. La modificación reduce las penas previstas para el nuevo delito de uso indebido de identidad institucional, y precisa que la conducta sancionada debe estar vinculada con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma o servicio.

La iniciativa original establecía de tres a siete años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilizara, reprodujera, imitara o incorporara, “a escala comercial”, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o “cualquier otro signo de carácter oficial” de los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, cuando se buscara inducir al error o engaño.

Modifican redacción y ajusan penas

La nueva redacción establece una pena de uno a cinco años de prisión y elimina la referencia a “cualquier otro signo”, además de sustituir el listado de poderes, órganos, dependencias y entidades por “cualquier institución pública”.

También precisa que la conducta sancionada será por cometer un ilícito relacionado con el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, defendió la modificación y rechazó que la reforma tenga como objetivo llevar a prisión a quienes elaboren memes o parodias.

“No hagamos de esta reforma un motivo de descalificaciones políticas”, planteó, al presentar la modificación al artículo 403 Bis.

Corral Jurado sostuvo que la disposición original no estaba mal planteada, pero admitió que “se prestó para un juego político que distorsionó el sentido, pese a no tener sustento”.

Sin embargo, durante la discusión senadores de oposición mantuvieron sus cuestionamientos.

El senador Orlando Rodrigo Zapata Bello, del PRI, señaló que persisten interpretaciones subjetivas sobre dónde comienza y termina una conducta sancionable y anunció que votaría en contra.

En la misma línea, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirmó que aunque el dictamen corrige parte del problema, mientras se mantenga el artículo 403 Bis existen razones para rechazarlo.

“Celebro que el dictamen corrija esta situación, pero mientras mantenga el 403 Bis, es argumento para votar en contra”, sostuvo.

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cehr