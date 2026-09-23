Diputados presentan 25 iniciativas: van por celulares, violencia digital y licencia menstrual

Un aspecto del Pleno de la Cámara de Diputados.

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados 25 iniciativas para reformar la Constitución, leyes federales y crear nuevos ordenamientos, con propuestas que abarcan desde la regulación del cabildeo legislativo y el uso de celulares en escuelas hasta licencia menstrual, violencia sexual digital contra menores y atención a conductas suicidas.

Entre las iniciativas destaca la presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien propuso expedir una Ley de Apertura y Transparencia de las Actividades de Cabildeo, con la finalidad de regular y transparentar las gestiones que realizan grupos de interés ante el Congreso.

La propuesta contempla la creación de un Registro Abierto de Personas Cabilderas y una Oficina Bicamaral de Cabildeo, además de establecer reglas para las actividades de cabildeo ante legisladores, órganos de gobierno y comisiones de ambas cámaras.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Entre las propuestas también se encuentra una del panista David Azuara Zúñiga, quien planteó modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que no se realicen retenciones a personas que perciban mensualmente hasta 1.25 salarios mínimos generales correspondientes al área geográfica del contribuyente.

Por el PVEM, el diputado Carlos Arturo Madrazo Silva presentó tres iniciativas relacionadas con el personal técnico-aeronáutico.

Una de ellas busca establecer mecanismos de evaluación, certificación, vigilancia y seguimiento de la aptitud psicofísica de estos trabajadores con criterios especializados en medicina aeronáutica.

En materia de salud mental, la priista Ana Isabel González González propuso incorporar a la Ley General de Salud acciones permanentes de prevención, detección temprana, atención y seguimiento de conductas suicidas, con participación de autoridades federales, estatales, municipales e instituciones educativas.

Por su parte, la emecista Patricia Flores Elizondo planteó establecer acciones de consejería preventiva para madres, padres y tutores de menores de un año sobre prácticas de sueño seguro y prevención de la muerte súbita e inesperada en lactantes, así como crear un registro nacional sobre estos casos.

Otra de las propuestas que será analizada por la Cámara plantea incorporar al Código Penal Federal el delito de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa de la morenista Rosa Margarita Graniel Zenteno propone sancionar con entre ocho y 15 años de prisión, además de multas, a quien establezca comunicación con menores mediante medios electrónicos con fines sexuales o eróticos.

Otro de los proyectos plantea establecer medidas para el uso de redes sociales y teléfonos celulares entre niñas, niños y adolescentes.

La diputada del PVEM María Luisa Mendoza Mondragón propuso modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el Código Penal Federal.

📱🧒 La diputada María Luisa Mendoza Mondragón (@MariaLuisa_MX) presentó una iniciativa para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes ante el uso de celulares y redes sociales.



🏫📲 Propone establecer mecanismos de verificación de edad mínima de 15 años para el… pic.twitter.com/IpZmNdxEYE — Diputados Verdes (@DiputadosVerdes) September 23, 2026

También el morenista Daniel Andrade Zurutuza planteó otorgar permisos a trabajadores que deban ausentarse para recoger a sus hijas o hijos de escuelas de educación básica o media superior cuando exista una causa grave o urgente, previa justificación.

Entre las iniciativas presentadas también se encuentran propuestas para:

Fortalecer la economía circular metropolitana y crear mecanismos regionales de reciclaje y aprovechamiento de residuos.

Reconocer el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana dentro de los contenidos educativos.

Sancionar la denuncia falsa dolosa cuando una persona fabrique o manipule elementos para provocar una investigación penal contra alguien inocente.

Prohibir en la Constitución la discriminación motivada por orientación sexual, identidad de género , expresión de género y características sexuales.

Supervisar centros públicos y privados de atención a personas con enfermedades derivadas del alcoholismo y prohibir castigos físicos, encierros, trabajos forzados y tratos crueles.

Las 25 propuestas fueron turnadas a las comisiones correspondientes, por lo que su eventual aprobación dependerá del análisis, discusión y dictaminación que realicen los órganos legislativos.

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MSL