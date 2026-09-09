Diputados dan publicidad a reforma de nacionalidad única; discusión en Pleno será después del 21 de septiembre

La Cámara de Diputados realizó la declaratoria de publicidad del dictamen en materia de nacionalidad única para los cargos de Presidencia de la República, Gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El documento, avalado por Morena y sus aliados, en la Comisión de Puntos Constitucionales deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum el pasado 27 de agosto.

Por lo que, se prevé que esta reforma a adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se analice y discuta hasta después del 21 de septiembre.

Esta propuesta estipula que para desempeñarse como titular del Poder Ejecutivo, Gubernatura y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se deberá ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.

Sesión de Congreso General, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Además, quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.

La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política, así como las constituciones de las entidades federativas y de la Ciudad de México, según sea el caso.

En sus transitorios, el dictamen plantea que estas adecuaciones normativas serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente al año 2028 y no incluye a quienes se encuentren en ejercicio de los cargos a que este se refiere, a la fecha de su entrada en vigor.

Asimismo, indica que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Cabe destacar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aclaró que la modificación de los requisitos para prohibir la doble nacionalidad no atenta en contra de los derechos políticos de los ciudadanos.

“No se le está quitando ningún derecho a los ciudadanos. Un mexicano puede tener dos o tres nacionalidades si en otro país se lo aprueban. Un caso de esos es, por ejemplo, los mexicanos que nacieron en Estados Unidos, hijos de mexicanos, que pueden tener la nacionalidad mexicana y la nacionalidad estadounidense. Pero si quieren ser presidentes de México, tienen que renunciar a la otra nacionalidad”, concluyó.

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MSL