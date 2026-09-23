Polo vuelve a categoría 5; prevén lluvias torrenciales y fuerte oleaje

El huracán Polo volvió a alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson este miércoles, después de perder intensidad horas antes, y se ubicó a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 310.

A las 18:00 horas, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) situó el centro del ciclón cerca de la latitud 15.7 norte y longitud 102.3 oeste. Polo avanzaba hacia el noroeste a nueve kilómetros por hora y mantenía una posición cercana a la costa del suroeste de México.

De acuerdo con el organismo estadounidense, Polo mantendrá ese rumbo durante la mañana del jueves antes de alejarse mar adentro. A partir del viernes y durante el fin de semana, el sistema tomará una trayectoria general hacia el oeste-noroeste.

Por la evolución del fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantuvo en coordinación con la autoridad estadounidense una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. La vigilancia se extiende desde ese punto hacia Playa Pérula, Jalisco.

🌀#Polo se intensificó nuevamente a #Huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se prevén #Lluvias torrenciales en zonas de #Michoacán y #Guerrero. Más detalles. pic.twitter.com/8j8kafVsP8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

La circulación de Polo provocará lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en la costa y el este de Michoacán, así como en el litoral y oeste de Guerrero. Para Colima se esperan precipitaciones intensas, de 75 a 150 milímetros, mientras el sur de Jalisco y la zona occidental de Oaxaca recibirán acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

En las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, los vientos alcanzarán velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de entre 70 y 90. Jalisco registrará golpes de 40 a 60, mientras esa intensidad disminuirá durante la tarde en el oeste de Oaxaca.

Además, el oleaje podría alcanzar entre seis y ocho metros frente a Colima, Michoacán y Guerrero, sin descartar alturas superiores. Para Jalisco y Oaxaca, el pronóstico prevé elevaciones marítimas de dos a tres metros.

Conagua advirtió que las precipitaciones asociadas al huracán pueden causar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos del SMN y atender las recomendaciones de Protección Civil.

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MSL