PT advierte a Morena que podría hacerle perder hasta 12 gubernaturas en 2027

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, advirtió a Morena que puede hacer perder a la coalición hasta 12 estados en las elecciones de 2027.

En medio de las diferencias entre ambos partidos por el proceso para definir eventuales candidaturas estatales, el petista señaló que, aunque a su partido no tenga suficiente respaldo electoral para ganar una gubernatura, el PT podría ser determinante para “hacer perder” a Morena.

“Están equivocados porque nosotros, digamos, como dicen los abogados, cediendo sin conceder, que no nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta siete, ocho, hasta doce”, afirmó.

Sin PT ‘no salen las dos terceras partes’ en San Lázaro

Sandoval Flores reprochó que el peso del PT no ha sido reconocido dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y puso como ejemplo la composición de la Cámara de Diputados, donde, sostuvo, “sin el PT no salen las dos terceras partes”.

“Si no reflexionan en todo eso, ¿pues ya uno que hace? Están arriba del ladrillo”, consideró.

Sandoval Flores reprochó a Morena el incumplimiento de un acuerdo sobre la participación del PT y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el diseño de las encuestas para definir las eventuales candidaturas de la coalición.

“Pero unca nos han pelado ni nos han invitado, y el diseño metodológico y los reactivos, ¿quién los hace? Nosotros estamos out y no nos había ocurrido. Ni con Mario Delgado, ya estamos extrañado a Mario”, ironizó.

PT hace guiño al Partido Verde: ‘hacemos más fuercita’

El diputado reconoció que al interior del PT “hay un tema de de reflexión y reclamo serio, profundo”, e incluso sugirió ir en coalición únicamente con el Partido Verde al considerar que “hacemos más fuercita”.

“Aquí la unidad es la que hace que cambie las cosas. Nosotros invitamos al Verde a que reflexione”, instó.

PT niega ruptura con Morena, pero mantiene negociaciones

| Por Tania Gómez

Por separado, el senador Alejandro González Yáñez confirmó que el PT mantiene negociaciones con Morena y el Partido Verde para definir candidaturas y alianzas en las 17 entidades donde habrá elección de gobernador en 2027.

Al ser cuestionado sobre una posible ruptura con Morena, el senador afirmó: “no, por supuesto que no”, aunque evitó confirmar si el PT respaldará a Morena en todas las entidades.

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