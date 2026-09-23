...Y responde a PT-Verde que no repetirá encuestas

LA DIRIGENTE nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que los perfiles propuestos por el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) ya fueron incluidos en las mediciones, y descartó realizar nuevas encuestas, pese a exigencias adicionales en Querétaro, Colima y Campeche.

También afirmó que las mediciones ya fueron realizadas y que los resultados pueden ser revisados, pero no consideró necesario repetir los ejercicios.

“Nosotros ya hemos medido a los compañeros, podemos volver a revisar las encuestas, ya están hechas, donde ellos están participando, el listado que nos presentaron en todos los casos”, señaló la morenista.

La dirigente del guinda también insistió en que los nombres propuestos por sus aliados ya fueron incorporados a las mediciones. “Eso ya está hecho, se puede revisar, nuevamente no tenemos ningún problema”, sostuvo.

El pronunciamiento ocurre en medio de las diferencias surgidas entre Morena y el PVEM sobre la definición de coordinaciones estatales rumbo a 2027.

Aunque Montiel Reyes afirmó que no había recibido de la dirigencia nacional del Verde una solicitud para realizar nuevas encuestas en Querétaro, Colima y Campeche, en días recientes, el coordinador del área electoral del PVEM, Arturo Escobar y Vega, declaró que su partido había planteado en la mesa de negociación con Morena la realización de una encuesta adicional en esas tres entidades.

Ante esta versión, la lideresa de Morena señaló que consultaría el tema con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

“Yo no he escuchado eso de la dirigencia nacional, lo voy a comentar con Citlalli, pero con la dirigencia nacional hemos avanzado en estos días”, indicó.

Sostuvo además que representantes del PVEM han acompañado los anuncios de las coordinaciones y han participado en las mesas donde se conocen los resultados de las encuestas.