Verde pide oír al PT; sus votos pueden dar triunfos, afirma

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, llamó a Morena y a sus aliados a mantener la unidad rumbo a 2027 y pidió escuchar al Partido del Trabajo (PT) para evitar una ruptura, al advertir que sus votos pueden ser determinantes en estados, municipios y distritos.

Aunque reconoció diferencias entre la coalición, Velasco Coello subrayó que aún no existe una ruptura formal y que hay tiempo para alcanzar acuerdos.

“Todavía no hay una ruptura, entonces, yo no quisiera hablar de ruptura, porque estamos todavía en un proceso de diálogo. Yo haría un llamado a que se les escuche y que las diferencias que puedan existir se puedan aclarar”, destacó.

Ante la posibilidad de que la salida del PT afecte a la alianza, el senador reconoció el peso electoral de esa fuerza política.

“Los puntos que tiene el PT en muchos municipios, en distritos locales, en distritos federales y también en entidades federativas, por supuesto que pudieran llegar a hacer la diferencia entre perder o ganar una alcaldía, un estado, una diputación federal o un distrito local”, explicó. Por ello, insistió: “Por eso yo hago un llamado a que nos mantengamos todos unidos”.

El coordinador verde en el Senado también pidió transparentar las encuestas para definir candidaturas y que se publiquen los resultados de los ejercicios realizados en cada entidad.

“Es importante que se respeten las encuestas, que exista transparencia en el tema de las encuestas y que la mujer o el hombre que esté más posicionado, que sean los que encabecen los trabajos”, dijo.

La senadora morenista Reyna Celeste Ascencio, quien buscó la coordinación en Michoacán, sin éxito, coincidió en la necesidad de revisar los procedimientos, aunque llamó a respetar los resultados una vez definidos. Además, cuestionó las condiciones de la contienda interna: “Hubo mucha diferenciación entre quienes pudiéramos tener algún piso parejo”.

Aunque dijo no estar completamente conforme, sostuvo: “Hay que estar más vigilantes, pero hay que respetar el resultado”. También llamó al senador Raúl Morón a reincorporarse al proceso, al considerar que su salida podría afectar al movimiento. “Creo que sí puede afectar. Vuelvo a hacer el llamado al compañero Raúl Morón para que se sume”.

Por su parte, el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, descartó una ruptura del PT con Morena y aseguró que ambos partidos continuarán trabajando juntos rumbo a 2027.

El mexiquense confió en el dirigente nacional petista, Alberto Anaya, para resolver las diferencias y mantener la coalición. “Yo confío en la sabiduría, en la experiencia, en la responsabilidad del profesor Beto Anaya, el máximo dirigente del PT, para conducir este proceso preelectoral de la mejor manera y continuemos la relación, la coalición con el PT”, señaló.

El senador reconoció que habrá diferencias y “algunos roces”, principalmente en negociaciones locales, pero sostuvo que Morena debe cuidar la relación con sus aliados. “Morena está haciendo lo suyo, está tratando bien, tiene que tratar bien al Verde, al PT. Somos los que tenemos la mayor fuerza”, sostuvo.