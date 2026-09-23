Cae presunta integrante de grupo religioso investigado por trata y esclavitud

FGR señala a Ana Paulina Dávila Carrillo por su probable participación en la captación de personas que posteriormente eran sometidas a explotación laboral

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de formal prisión contra Ana Paulina Dávila Carrillo, señalada por captar a personas de distintas nacionalidades para incorporarlas a los “Defensores de Cristo”, organización de corte religioso y de autoayuda encabezada por el español Ignacio González de Arriba, alias “Maestro Fénix” .

De acuerdo con la investigación federal, una vez dentro del grupo, las víctimas quedaban sujetas a explotación laboral y permanecían bajo condiciones de esclavitud e insalubridad. La indagatoria sostiene que Dávila Carrillo participó desde 2010 junto con otras personas en este esquema de captación y sometimiento, que utilizaba cursos presenciales y por internet para atraer nuevos integrantes. Algunas de las personas involucradas ya fueron sentenciadas

El expediente actual se remonta a una organización que las autoridades federales ya investigaban hace más de una década. En enero de 2013, el Instituto Nacional de Migración (INM), la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal realizaron un operativo en un inmueble ubicado sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, en Tamaulipas, después de recibir denuncias relacionadas con el grupo.

Obtiene #FGR auto de formal prisión por el delito de trata de personas con fines de esclavitud. Ana “N” probablemente captaba personas de distintas nacionalidades para explotarlas laboralmente y mantenerlas en esclavitud.



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Aquel despliegue permitió localizar a 24 personas vinculadas con el lugar, 14 de ellas extranjeras y 10 mexicanas. Entre los primeros había seis españoles, dos brasileños, dos bolivianos, dos venezolanos, un argentino y un ecuatoriano. El INM informó entonces que “Defensores de Cristo” mantenía sedes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Torreón, Coahuila, y carecía de registro ante la autoridad federal encargada de asociaciones religiosas.

Tras las denuncias que originaron aquella intervención, la autoridad migratoria reportó señalamientos sobre cobros bajo el concepto de diezmo y trabajos exigidos a personas incorporadas a la agrupación. Los extranjeros localizados durante el operativo quedaron a disposición de la PGR para que determinara su situación jurídica.

Según los antecedentes judiciales del caso, las investigaciones derivaron años después en condenas por trata. En marzo de 2016, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas sentenció a dos integrantes de “Defensores de Cristo” a seis años de prisión, además de imponer una multa y ordenar la reparación del daño. La acusación estableció que aprovecharon la situación de vulnerabilidad de una víctima, a quien obligaron a ofrecer cursos que servían para atraer a más personas.

Con el nuevo procedimiento, la FGR atribuye a Dávila Carrillo su probable participación en el mismo tipo de mecanismo de captación. Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), ejecutaron en días pasados la orden de aprehensión en su contra.

Tras la captura, el Ministerio Público de la Federación presentó el caso ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, que dictó el auto de formal prisión. Dávila Carrillo quedó recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 “CPS Femenil Morelos”, donde continuará el proceso penal en su contra.

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MSL