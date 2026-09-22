¿Balacera afuera de la FGR?

Reportan disparos cerca de la FGR; Fiscalía niega balacera frente a sus instalaciones

La Fiscalía señaló que los disparos se escucharon a unas cuadras y que continuó brindando atención a las familias instaladas frente a su sede

Detonaciones alarman cerca de la FGR
Detonaciones alarman cerca de la FGR Foto: Captura de pantalla
Por:
La Razón Online

Momentos de tensión se registraron este martes en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego cerca del campamento que mantienen familiares de personas desaparecidas.

Inicialmente, en redes sociales circuló la versión de una presunta balacera afuera de la sede federal ubicada en Río Pánuco. El reporte causó alarma entre las madres buscadoras que permanecían en la zona, algunas de las cuales buscaron resguardo ante el sonido de los disparos.

Sin embargo, la FGR rechazó que se hubiera registrado una balacera al exterior de sus instalaciones. A través de un mensaje, la institución informó que las detonaciones se escucharon a unas cuadras de distancia de la sede y señaló que su personal continuaba brindando atención a las familias que permanecen en el lugar.

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“Es falso que se haya registrado una balacera al exterior de la FGR”, indicó la dependencia al precisar que el hecho no ocurrió en el perímetro inmediato de sus oficinas.

Los familiares de personas desaparecidas mantienen desde hace varios días un campamento frente a la Fiscalía para pedir atención directa a sus casos y avances en las investigaciones de sus seres queridos. El episodio generó preocupación por tratarse de una zona en la que se encontraban personas en protesta.

Aunque surgieron versiones preliminares que relacionaban los disparos con un posible asalto en un establecimiento cercano, hasta el momento no se ha dado a conocer una confirmación oficial sobre el origen de las detonaciones, si hubo personas lesionadas o detenidas.

Por ello, el hecho debe manejarse como disparos registrados cerca de la FGR y no como una balacera frente a la institución, tal como aclaró la propia Fiscalía. Las autoridades deberán informar los resultados de las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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MSL

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