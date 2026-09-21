Ven falla de FGR en acusación de huachicol

Tras el aseguramiento “histórico” de más de 50 millones de litros de combustible en la planta de almacenamiento de Grupo Simsa, analistas contrapusieron dos visiones. Por un lado, una falla en el procedimiento de investigación y en la trazabilidad del producto; y por otro, un error de la autoridad al señalar que los petrolíferos sean huachicol ya que las empresas sí cuentan con la documentación en regla.

La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que el 3 de julio de 2026 inició una investigación “para combatir a redes delictivas vinculadas al contrabando de combustible” en Guanajuato, tras detener a una persona que no logró determinar la procedencia legal de 33 mil litros de diésel mientras los descargaba en una gasolinera de San Luis de la Paz.

El Dato: Simsa declaró que opera desde hace 9 años con un permiso de almacenamiento y que cuenta con los permisos necesarios.

La investigación derivó en tres cateos a inmuebles del mismo propietario y en el último, se aseguraron 59 millones de litros de gasolina magna, premium y diésel de los que tampoco se acreditó su origen.

En entrevista con La Razón, Ramsés Pech, analista y asesor del sector energético, sostuvo que no se puede asegurar que el hidrocarburo sea huachicol, pero tampoco se tiene la certeza de que no lo sea, “no se sabe, porque la investigación no ha concluido”. El especialista sostuvo que el fallo está en el procedimiento de la FGR.

Al momento en que la fiscalía llevó el cateo de los tres inmuebles, la autoridad debió hacer un cruce con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Comisión Nacional de Energía (CNE) para comprobar si los pedimentos, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y los controles volumétricos son originales o apócrifos.

Gonzalo Monroy, consultor y experto en energía, dijo que “alguien se equivocó rotundamente. Eso no es huachicol”, ya que es una planta que abastece a la zona del Bajío y al norte del Valle de México.

Y aunque las autoridades sostengan que no se ha logrado acreditar el origen, el señalamiento es falso porque Grupo Simsa, sólo renta la infraestructura y no es dueña del combustible, no tiene un permiso de importación, pero sus clientes sí.

“Ellos no están en propiedad de nada, por eso no tiene ningún permiso de importación. Esto no quita que se tiene que ver de dónde salió el producto”, dijo.