Ayupadi: El proyecto del Dr. Simi para dar voz y asistencia a personas con discapacidad

La Asociación Nacional para Ayudar a las Personas con Discapacidad (Ayupadi) nació en 2026 desde la historia de vida de su fundador, Víctor González Torres “Doctor Simi”, quien, tras vivir con discapacidad motriz y superar un evento vascular cerebral, emprendió una cruzada para respaldar a este sector de la población; un compromiso que apuntaló al donar un millón de pesos de su bolsillo para financiar los primeros 100 casos de la organización.

La meta es clara: afiliar a un millón de personas hacia el primer trimestre de 2027, brindarles asesoría jurídica gratuita, apoyo psicológico individual, 10 por ciento de descuento en Farmacias Similares para personas de cualquier edad, y apoyo asistencial que abarca desde medicamentos y alimentos hasta aparatos de movilidad, cirugías y prótesis tras la evaluación de un trabajador social.

El Dato: El Primer Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad, Víctor González Dr. Simi, se inauguró en la calle Zopilote Mojado en Nezahualcóyotl.

Además, cada jueves el Polyforum Siqueiros será un punto de reunión para las personas con discapacidad que integran Ayupadi, donde podrán hablar y compartir sus testimonios, retomando el modelo metodológico de los grupos AA.

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“Ayupadi es una iniciativa creada e impulsada por Víctor González, Doctor Simi, para promover la inclusión, defender derechos y generar oportunidades para las personas con discapacidad y que puedan desarrollarse con dignidad, autonomía e igualdad”, indicó la organización durante la presentación en el Polyforum Siqueiros.

La labor por ayudar responde a una realidad nacional: en 2024 hubo más de 9.5 millones de personas con una discapacidad y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en ese mismo año había 38.8 millones de hogares, de los cuales en 7.8 millones, al menos uno de sus integrantes tenía una discapacidad.

Astrid García, directora de Ayupadi ı Foto: Especial

E incluso, una de cada cinco personas consigue un empleo y a una de cada tres se le ha negado un derecho. Además, los hogares gastan hasta 52 por ciento más en salud y medicamentos, sostuvo Barbara Anderson, periodista y escritora, durante la presentación de la asociación.

“No son números fríos. En realidad son puertas cerradas, son talentos que el país desperdicia, porque dentro de cada uno de los mexicanos hay muchísimos talentos que estamos dejando olvidados adentro de sus hogares. Son personas a quienes se les sigue pidiendo que se adapten al sistema que debería estar ya preparado para recibirlos”, agregó.

Astrid García Gallegos, directora de Ayupadi, dijo que el empresario mexicano Víctor González nació con una discapacidad motriz y que su vida fue de retos, pero fue hasta que sufrió un evento vascular cerebral que afectó su movilidad y por primera vez se reconoció como una persona con discapacidad.

“Al ya ver mermada su movilidad, dijo ‘soy una persona con discapacidad y quiero hacer algo por las demás personas’, entonces, empieza ahora sí una cruzada a favor de éstas”, agregó en entrevista con La Razón.

El primer esfuerzo se concretó hace 17 años cuando se inauguró en Ciudad Madero, Tamaulipas el primer centro de rehabilitación para personas con discapacidad, con servicios básicos brindados por profesionales de la salud. Posteriormente, se funda el Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad, Víctor González Dr. Simi (SimiRedi). Actualmente, en el país hay 10 espacios y se contempla que al cierre del año se inauguren cinco más.

Personas de la tercera edad ingresan a la presentación de Ayupadi. ı Foto: Especial

“En el 2024 decide fundar otra organización que se llama SimiRedi, Centros de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Víctor González Dr. Simi, hoy tenemos 10 espacios para atender la rehabilitación con profesionales de la salud: médicos, terapeutas, psicólogos, neurólogos, etcétera. Vamos a cerrar con 15 este año”, indicó.

A pesar de la creación de estos espacios, González Torres se dio cuenta de que las personas no tenían voz e impulsó una iniciativa de ley para que las empresas que contrataran a empleados con discapacidad tuvieran incentivos fiscales, y cuando detectó que también tenían la necesidad de asesoría jurídica, apoyos económicos y descuentos para medicamentos, fundó Ayupadi, organización que busca ser una plataforma integral de respaldo.

“Ahí empieza la inquietud de don Víctor, sin embargo, seguía sintiendo que faltaba algo más, porque nos buscaban para pedirnos asesoría jurídica, para apoyos, para aparatos de movilidad como sillas de ruedas, bastones, nos buscaban para un descuento en las farmacias y es cuando dice ‘vamos a buscar estos espacios para ellos’”, comentó García Gallegos.