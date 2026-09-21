SAT prevé sumar a 1.6 millones de causantes por cambios en el Resico

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso al Congreso de la Unión ampliar el monto máximo para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y pagar una tasa reducida de IVA de 7.0 por ciento. Con los cambios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anticipa que 1.6 millones de contribuyentes se adhieran al régimen creado en 2022.

Gari Flores Hernández, administrador general de Recaudación del SAT, dijo a La Razón que, de aprobarse las modificaciones incluidas en el Paquete Económico del próximo año, el padrón de contribuyentes del Resico podría llegar a los casi seis millones de personas físicas y morales.

Para las primeras, la propuesta eleva de 3.5 millones a 5 millones de pesos el límite anual de ingresos para permanecer en el régimen. Flores Hernández explicó que el aumento en el límite de cobro responde, entre otros factores, a los efectos acumulados de la inflación.

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El Dato: La Secretaría de Hacienda aseguró en el Paquete 2027 que se continúa fortaleciendo el principio de simplificación para facilitar a los contribuyentes su cumplimiento fiscal.

“Es una cuestión que se hace por ley. Las leyes fiscales y contables establecen que año con año hay que actualizar las cantidades tanto de derechos como obligaciones, es decir multas o beneficios para el contribuyente”, acotó.

Además, la SHCP propuso al Congreso que para las personas morales, la propuesta pase de 35 millones a 50 millones de pesos el límite de ingresos para tributar en el Resico.

Al respecto, el funcionario explicó que las modificaciones también fueron discutidas en reuniones con organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Conacanaco Servytur) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

“Tuvimos reuniones con distintas cámaras donde nos comparten su sentimientos y nos comparten lo que hace falta para los contribuyentes y uno de los puntos que se llegaron a tocar fue incrementar el monto (en el Resico). Es un monto que nace con base en la propia actualización de la inflación como reuniones con las cámaras”, declaró.

92.5 millones de contribuyentes activos tiene el SAT

En el Paquete Económico se propuso eliminar la obligatoriedad del Resico para las empresas, de manera que puedan optar por este régimen o elegir la “mecánica fiscal” que mejor se ajuste a sus características.

El Resico fue creado para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entre las modificaciones propuestas, Flores Hernández destacó la posibilidad de realizar pagos trimestrales, así como un nuevo formulario mediante el cual los contribuyentes podrán enterar en una sola exhibición el IVA y el ISR.

Otra de las facilidades que el SAT destacó, por las reuniones con la IP, fue la de reducir el pago del IVA a una tasa de 7.0 por ciento a contribuyentes del Resico; aunque será de forma opcional.

“Las empresas nos decían que llevar la contabilidad del IVA resulta muy engorroso y costoso para pequeñas y medianas empresas, así como personas físicas, al final también resulta que se tiene que pedir un saldo a favor y a veces no. Las cámaras nos decían que por qué no mejor poner un monto directo respecto a los ingresos y se quita el gasto y la contabilidad”, declaró.

De acuerdo con información del SAT, 4.1 millones de personas físicas pagan sus impuestos en el Resico; mientras que 254 mil 278 personas morales están en el padrón de dicho régimen fiscal.

6.2 billones de pesos prevé cobrar el SAT en 2027

DEDUCCIONES. El Paquete Económico 2027 propone topes a las deducciones empresariales para evitar elusión y evasión fiscal en el pago del Impuesto sobre la Renta.

La iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta es consecuencia de un análisis que realizó la SHCP en conjunto con el SAT sobre las declaraciones anuales de las personas morales. Ahí descubrieron que de 524 mil empresas con ingresos positivos, 61 por ciento no registró el pago del ISR por “diversas razones”.

No obstante, 223 mil compañías que tuvieron ingresos positivos no pagaron el ISR del ejercicio 2025, porque presentaron deducciones mayores o iguales a los ingresos obtenidos.

En palabras del funcionario, en el fisco descubrieron que cuando una empresa tiene deducciones de 97 por ciento de sus ingresos, la posibilidad de usar facturas aumenta en un 10 por ciento; “por eso es el control que estamos proponiendo”, declaró.

La estrategia para no pagar impuestos también impacta en la desigualdad señalada del sistema fiscal. Una persona moral paga menos impuestos que una persona física por el abuso de las deducciones fiscales. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, las empresas que abusan de las deducciones tienen una tasa de ISR de entre cero y 2.5 por ciento, mientras que una persona física que tributa en el Régimen Simplificado de Confianza paga cada mes entre 1.0 y 2.5 por ciento de impuesto.

El administrador General de Recaudación del SAT explicó que las empresas, una vez que presentan las declaraciones anuales o mensuales, entran en modelos de riesgos fiscales los cuales alertan al fisco para posteriormente auditar a la persona moral.

“Ésa es la manera en que se identifican y los datos son preocupantes. Por un lado tenemos que seguir haciendo auditorías cuando los modelos así nos los indiquen y por otro lado tener los controles de manera general, como son los que proponemos al Congreso”, acotó Flores Hernández.

Información de la Secretaría de Hacienda confirma que el esquema de abusos en deducciones deja un hueco al erario por 140 mil millones de pesos.