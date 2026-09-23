Tras captura en CDMX

Johnson destaca coordinación México-EU tras captura de ‘Don Flaco’

El embajador de Estados Unidos resaltó el intercambio de información entre ambos países que permitió detener en CDMX a José Ángel Rivera Zazueta, requerido por autoridades estadounidenses

EU destaca cooperación con México tras captura de “Don Flaco”
EU destaca cooperación con México tras captura de “Don Flaco” Foto: X: @SSPCMexico
Por:
Elizabeth Hernández

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este miércoles la coordinación bilateral en materia de seguridad tras la captura en la Ciudad de México de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, fugitivo requerido por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

“Cuando trabajamos juntos, no hay dónde esconderse. Quienes buscan traficar drogas mortales y envenenar a nuestras comunidades serán encontrados y rendirán cuentas”, afirmó el diplomático, quien atribuyó el resultado al intercambio de información entre ambos países.

Johnson retomó el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que atribuyó la localización del detenido a información compartida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). La operación estuvo a cargo de personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC.

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“La cooperación en acción da resultados. Gracias al intercambio de información, las autoridades mexicanas arrestaron a otro fugitivo buscado en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas”, afirmó el diplomático en redes sociales.

El Gabinete de Seguridad informó que la persona detenida era requerida por autoridades de Estados Unidos por delitos vinculados con narcotráfico.

El señalamiento de Johnson colocó nuevamente el intercambio de información entre agencias estadounidenses y corporaciones mexicanas como elemento central de la captura.

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MSL

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