Llega a Sonora la Beca Gertrudis Bocanegra para acompañar a más de 106 mil jóvenes: Mario Delgado

El arranque de la asamblea informativa del programa de apoyos al transporte fue encabezado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezaron en Ciudad Obregón la Asamblea Informativa para la implementación de la Beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra. Esta iniciativa, impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañará a más de 106 mil estudiantes universitarios de la entidad con un estímulo económico de mil 900 pesos bimestrales.

Durante el acto celebrado ante estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó la adhesión del estado a este programa de Becas para el Bienestar. La Beca Gertrudis Bocanegra atiende a alumnos de licenciatura o Técnico Superior Universitario para evitar el abandono escolar por falta de recursos económicos.

Acompañado por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, Mario Delgado Carrillo convocó a las y los alumnos de nivel superior a realizar su registro en la plataforma oficial del programa antes del 30 de septiembre. Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirmó que la educación es la prioridad de su gestión al actuar como igualadora de oportunidades.

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De forma paralela, las autoridades informaron sobre la ampliación de la infraestructura educativa en el estado. En Educación Media Superior se realiza la construcción del Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 337 en Hermosillo, la ampliación de planteles en Nogales y Puerto Peñasco, y la edificación de 13 nuevos Bachilleratos Nacionales Margarita Maza con una inversión cercana a 500 millones de pesos. En Educación Superior, se contempla la edificación de una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Hermosillo.

Posteriormente, en el Colegio de Bachilleres plantel Etchojoa, el secretario de Educación Pública y el mandatario estatal pusieron en marcha la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”. Esta política busca fortalecer la salud mental de jóvenes de entre 14 y 18 años mediante la entrega de 16 millones de orientaciones impresas, 250 mil carteles, capacitación docente y la destinación de una hora semanal dentro de la jornada escolar.

Finalmente, las autoridades colocaron la primera piedra del Hospital Universitario dentro de las instalaciones de la Universidad Tecnológica (UT) de Etchojoa. Este espacio brindará atención médica a la población y servirá para la formación profesional de las nuevas licenciaturas en Enfermería, Médico Cirujano y Partero, y Contabilidad.

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JVR