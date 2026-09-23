Cuestionan patrimonio de Carolina Viggiano por diferencia millonaria en terrenos

Diferencia entre ambas cantidades es de más de 2 mdp

El patrimonio inmobiliario de la senadora y secretaria general del PRI, Alma Carolina Viggiano Austria, volvió a quedar bajo escrutinio luego de que una investigación periodística documentó diferencias millonarias entre los precios asentados en las escrituras de dos terrenos que adquirió en el Club de Golf Pachuca y los valores señalados para esos inmuebles.

De acuerdo con documentos catastrales, notariales y municipales citados por Xpectro FM, Carolina Viggiano Austria pagó en conjunto 1 millón 392 mil pesos por dos predios contiguos, mientras que el valor señalado para ambos ascendía a 3 millones 810 mil pesos.

La diferencia entre ambas cantidades es de 2 millones 418 mil pesos.

La investigación señala que posteriormente los dos terrenos fueron integrados para construir una residencia de aproximadamente 813 metros cuadrados, cuyo valor ha sido estimado en alrededor de 30 millones de pesos.

La primera operación se realizó en 2004, cuando Viggiano se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Hidalgo.

De acuerdo con la escritura pública número 14 mil 505, adquirió de Carlos Ibarra Sánchez el lote 248, ubicado en la manzana 4, sección tres del Fraccionamiento Club de Golf Pachuca, sobre el kilómetro 85.5 de la carretera México-Pachuca.

El precio asentado en la operación fue de 709 mil 500 pesos, mientras que el valor señalado para el terreno ascendía a 1 millón 935 mil pesos, según la documentación citada por la investigación.

Tres años después, en 2007, Carolina Viggiano Austria adquirió el lote contiguo, identificado como 249, ubicado en Paseo del Fresno, manzana 4, sección 3.

El vendedor fue Andrés Chitiva, exfutbolista colombiano naturalizado mexicano que tuvo participación con el Club Pachuca.

En mayo de 2022, el Grupo Parlamentario de Morena presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo en el que solicitó revisar la procedencia de los recursos utilizados por la entonces diputada federal para adquirir propiedades en México y en el extranjero.

El planteamiento tomó como referencia la Declaración Patrimonial y de Intereses correspondiente a 2022, en la que Viggiano reportó inmuebles adquiridos en 1997, 2004 y 2007, con valores de 1 millón 910 mil, 4 millones 391 mil y 1 millón 989 mil pesos, respectivamente.

Morena también puso bajo escrutinio la adquisición, en septiembre de 2019, de un inmueble ubicado en Sierra Nevada 319, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

De acuerdo con el planteamiento legislativo citado en investigaciones previas, la priista había reportado ingresos netos por aproximadamente 1 millón 19 mil pesos durante 2020, cifra que los legisladores consideraron insuficiente para explicar por sí misma la adquisición de ese inmueble.

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FGR