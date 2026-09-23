Por huracán ‘Polo’, piden suspender transporte y comercio en la costa de Michoacán

Las recomendaciones para suspender actividades comerciales y el servicio de transporte en Michoacán por el huracán "Polo" fueron emitidas por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, recomendó suspender las actividades comerciales y el servicio de transporte público en los municipios costeros de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana ante el riesgo de inundaciones y deslaves derivados del huracán “Polo”.

De acuerdo con el funcionario, la decisión se adoptó tras una reunión de evaluación en las instalaciones de la Zona Naval junto a autoridades de los tres órdenes de gobierno. El encuentro permitió analizar las acciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil frente a la saturación de suelos provocada por las precipitaciones.

Además, Zepeda Villaseñor advirtió que el nivel de acumulación de agua eleva la probabilidad de desgajamientos y afectaciones en vías terrestres, por lo que exhortó a los habitantes de la zona a reducir su movilidad y no transitar por puntos vulnerables.

Polo permanece en categoría 5 frente a costas mexicanas ı Foto: X: @SEMAR_mx

En ese sentido, Raúl Zepeda enfatizó que la prioridad institucional se enfoca en salvaguardar a las familias, por lo que mantendrán el trabajo conjunto con los municipios y la Federación para reforzar las medidas de seguridad.

Asimismo, el funcionario puntualizó que las fuerzas de seguridad y los cuerpos de emergencia se mantienen desplegados en la región costera, precisando que las medidas cautelares continuarán en función de la evolución del huracán “Polo”.

Zepeda Villaseñor instó a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales de información y acatar las directrices emitidas por los mandos correspondientes.

Evolución y trayectoria del huracán “Polo”

Después de alcanzar brevemente la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano, el huracán “Polo” se degradó a categoría 4 en el transcurso del miércoles 23 de septiembre de 2026.

Actualmente, el fenómeno hidrometeorológico se desplaza en paralelo a la costa con rumbo hacia el noroeste, ubicándose frente a las costas de Guerrero y Michoacán con vientos sostenidos de 240 km/h.

Imagen satelital del huracán "Polo". ı Foto: SMN

Las proyecciones indicaron que el centro del huracán no tocará tierra directamente, pero continuará bordeando el litoral del país hacia Colima, Jalisco y posteriormente la península de Baja California Sur.

Hasta el momento, no han registrado víctimas mortales ni personas lesionadas por el paso del huracán “Polo” por costas mexicanas.

Sin embargo, se han registrado afectaciones en instalaciones de playa y enramadas en municipios costeros como Lázaro Cárdenas, Michoacán, además de encharcamientos e inundaciones menores en accesos viales por la crecida de arroyos y el oleaje de hasta 8 metros de altura.

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JVR