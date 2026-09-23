Capturan a ‘El Kamoni’, jefe regional del Cártel de Tepalcatepec buscado por EU

Fuerzas federales capturaron en Tepalcatepec, Michoacán, a Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”, identificado como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec y uno de los objetivos mexicanos por los que Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta tres millones de dólares.

La operación derivó del intercambio de información con Interpol y de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (GN), del Ejército Mexicano e Interpol México participaron en el despliegue de este miércoles.

El Gobierno federal atribuye a Orozco Cabadas presencia criminal en Tepalcatepec y Buenavista, dos municipios de la región de Tierra Caliente. Las autoridades lo señalan como responsable de actividades relacionadas con la elaboración y distribución de drogas sintéticas, además de extorsiones contra empresarios del sector citrícola.

De acuerdo con el reporte militar, “El Kamoni” mantenía una relación cercana con Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, señalado como jefe del Cártel de Tepalcatepec. Durante la captura, las fuerzas de seguridad también aseguraron armas y municiones, aunque el comunicado no precisó cantidades ni características.

Capturan a “El Kamoni” y lo trasladan a CDMX ı Foto: FBI

Washington ya había colocado a Orozco Cabadas dentro de la estructura de Cárteles Unidos. El Departamento del Tesoro lo sancionó en agosto de 2025 y lo describió como colaborador cercano de Farías Álvarez, además de atribuirle la supervisión de sicarios de esa organización. La Oficina de Control de Activos Extranjeros también registra para el michoacano el alias de “El 50”.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “El Kamoni” encabezaba una de las facciones armadas de Cárteles Unidos. La acusación estadounidense sostiene que esas células utilizaron fusiles de asalto, artefactos explosivos improvisados, drones armados y vehículos blindados para imponer el control territorial de la organización.

Además, fiscales federales estadounidenses lo acusaron en 2025 junto con otros cuatro presuntos dirigentes de participar en conspiraciones para producir y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo con destino a ese país. De resultar culpable de los cargos presentados en Estados Unidos, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

Cárteles Unidos funciona, según autoridades estadounidenses, como una estructura que agrupa a distintas facciones criminales de Michoacán.

El Departamento del Tesoro identifica a “El Abuelo” como su principal dirigente y atribuye a esa alianza producción de drogas sintéticas, tráfico hacia territorio estadounidense y extorsiones, entre otras actividades. Washington designó a Cárteles Unidos como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

Tras la captura, personal federal trasladó a Orozco Cabadas y el armamento asegurado a la Ciudad de México en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). La Fiscalía General de la República (FGR) quedó a cargo del detenido, quien cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

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MSL