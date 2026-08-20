Detención de Fausto ‘N’ ayudará a conocer cómo ocurrió secuestro de ‘El Mayo’, afirma Sheinbaum

A aclarar qué fue lo que pasó

La captura de Fausto “N” fue relevante para que el Gobierno de México conozca cómo ocurrió la extracción irregular del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada por parte de agencias estadounidenses, consideró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las declaraciones que el detenido conceda servirán para esclarecer los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, día dentro del que se le identifica como la persona que acompañó a entonces diputado electo y exrector Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado en la misma finca donde ‘El Mayo’ fue citado para luego ser ‘secuestrado’ y entregado a Estados Unidos.

-“¿Ayudará la declaración de Fausto Corrales, Presidenta?”, se le preguntó.

-“A aclarar qué fue lo que pasó, sí, espero que sí”, dijo.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los detalles serán dados a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR), desde donde se mantendrán las averiguaciones. dijo.

“La Fiscalía ya tiene que informar. Ellos están, como dijimos, desde hace muchos meses, la fiscalía nos ha informado que siguen las investigaciones, que esto no se ha cerrado, ese caso. Y es relevante, es relevante esta detención. Y ya la Fiscalía pues que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para el conocimiento de este caso”, declaró.

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