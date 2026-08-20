Los temas de este jueves

Mañanera de Sheinbaum: 20 de agosto del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la CDMX

Claudia Sheinbaum este jueves en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este jueves en conferencia de prensa. Foto: Especial.
Por:
Yulia Bonilla

Este jueves 20 de agosto de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Cerco al Tío Lako, objetivo prioritario del CJNG; capturan a hija, pareja y 10 más

- Anuncia CSP 16 mil mdp en polo de desarrollo en Hidalgo

TE RECOMENDAMOS:
PARTE de los detenidos, ayer, ligados al Cártel Jalisco
Despliegue de Ejército, GN, SSPC, Armada...

Cerco al Tío Lako, objetivo prioritario del CJNG; capturan a hija, pareja y 10 más

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El titular de la SSPC (3.o de izq. a der.) en reunión con autoridades argentinas, ayer.
Fortalecen cooperación

Harfuch amplía con 9 países el intercambio


Google Reviews