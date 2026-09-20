Corea del Norte lanza dos misiles balísticos hacia el mar en medio de tensión con EU

Una pantalla de televisión muestra una imagen de archivo de un lanzamiento de misil norcoreano durante un noticiero, en la Estación de Tren de Seúl, en Seúl, Corea del Sur.

Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, según denunciaron sus vecinos de la región, Corea del Sur y Japón, quienes urgieron a Pyongyang a detener estos ejercicios y evitar tensiones.

De acuerdo con información recogida por agencias internacionales, Corea del Sur y Japón denunciaron que Corea del Norte lanzó dos proyectiles desde la zona costera oriental de Wonsan.

Los dos lanzamientos ocurrieron con aproximadamente tres horas de diferencia. El primer misil recorrió unos 450 kilómetros, mientras que, el segundo, recorrió más de 600 kilómetros.

Fotografía de archivo que representa un misil en un ejercicio militar. ı Foto: larazondemexico

Ambos proyectiles se dirigieron hacia las aguas orientales de Corea del Norte y terminaron en el mar.

Japón se unió a la denuncia de Corea del Sur por lanzamiento de proyectiles de Corea del Norte, pero precisó que el mismo no cayó dentro de su zona económica exclusiva .

Corea del Sur exige a Corea del norte detener inmediatamente los lanzamientos

En tanto, Corea del Sur exigió a su vecino detener inmediatamente los lanzamientos, pues, recordó, estos están prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el mismo sentido, el ejército surcoreano afirmó que mantiene su preparación para responder ante cualquier provocación norcoreana, respaldado por la alianza militar con Estados Unidos.

Bandera de Corea del Norte. ı Foto: larazondemexico

Tensiones entre Pyongyang, Estados Unidos y sus aliados asiáticos, causa de ejercicios militares

A principios de septiembre, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón concluyeron un ejercicio militar trilateral de cinco días. Lo anterior pese a que Washington había ordenado “reducir sustancialmente” los ensayos de este tipo.

En respuesta, Corea del Norte inició ejercicios con fuego real que involucraron misiles, artillería y drones, un despliegue que fue interpretado como un intento de desarrollar capacidades para superar las defensas aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos.

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte. ı Foto: larazondemexico

Al respecto, Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un y alta funcionaria norcoreana, aseguró que los ejercicios militares liderados por Estados Unidos en la región son un “movimiento militar frenético” destinado, acusó, a prolongar la hegemonía estadounidense en Asia-Pacífico, por lo que seguirá defendiendo a su país.

“Nuestra voluntad de defender nuestra soberanía se expresará en acciones más claras y no habrá nunca jamás cambio en el curso de intensificar la disuasión de guerra nuclear”, dijo, citada por The Associated Press.

Ante esta situación, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, defendió la posibilidad de reanudar el diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte.

“Lo que está claro es que el presidente Trump quiere diálogo y yo también he estado alentando al presidente Trump a buscar diálogo [con Kim Jong Un]”, dijo Myung.

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