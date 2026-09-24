‘No me voy a meter’: Sheinbaum se aparta de conflicto Morena-PT

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó su distancia del conflicto que hoy advierte una ruptura entre Morena y el Partido del Trabajo rumbo a las elecciones del próximo año y que además ha dejado en vilo la aprobación de reformas encargadas a la coalición de la 4T en el Congreso.

Las definiciones del partido guinda sobre quienes serán sus eventuales candidatos a las gubernaturas desató el descontento del PT, de donde el coordinador de la bancada en San Lázaro amagó con no poner los votos que permitan la salida adelante de reformas recibidas en el Congreso y también advirtió que podrían provocar la derrota electoral en al menos 12 de los 17 estados en donde se elegirán gobernantes el siguiente año.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no intervendrá en un asunto que sólo corresponde al partido y la alianza de la 4T, en la cual también participa el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Claudia Sheinbaum Pardo dejó el tema en manos de la dirigencia del partido guinda, Ariadna Montiel, así como las y los integrantes de las bancadas involucradas en la Cámara de Diputados.

“La verdad, son temas de la alianza electoral que está haciendo Morena y pues qué opina la presidenta de Morena y diputados, diputadas”, dijo.

No obstante, Sheinbaum Pardo se expresó en respaldo del método de encuesta con el que su partido de origen ha utilizado para definir a quienes lo representarán en las boletas y que es con el que se ha competido en alianza en otros procesos.

“Lo que es importante aquí es, digamos, el método que en su momento decidió Morena en sus estatutos y con sus alianzas, que son las encuestas. Y entonces quien surja de la encuesta, pues es quien representa para coordinador o coordinadora de un estado, de un municipio, de un distrito y ese es el esquema que se ha utilizado siempre. Entonces, pero ya el tema particular de la alianza entre el PT y Morena, pues ya que lo defina Morena”, dijo.

FGR