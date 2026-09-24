Huracán Polo vuelve a categoría 4: se ubica frente a Colima

El huracán Polo volvió a bajar a la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se mantiene frente a las costas del Pacífico mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Polo se localizó a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora.

Polo se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, mientras su circulación genera condiciones de riesgo en distintos puntos del litoral del Pacífico. Las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia ante posibles efectos de tormenta tropical.

Continúan lluvias y oleaje elevado

De acuerdo con el aviso meteorológico de Conagua, la circulación de Polo provocará lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en regiones de Jalisco, Colima y Michoacán. En Nayarit y Guerrero se esperan precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros.

Además de las lluvias, el huracán generará fuertes vientos en zonas costeras. En Michoacán se pronostican vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora. En las costas de Jalisco y Colima podrían registrarse rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

El oleaje también representa uno de los principales riesgos asociados con el sistema. Conagua prevé alturas de entre 6 y 8 metros en las costas de Michoacán, mientras que en Jalisco, Colima y Guerrero podrían alcanzar entre 4 y 6 metros.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones relacionadas con Polo podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, el SMN pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Debido a la ubicación del huracán, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

También permanece una zona de vigilancia desde el oeste de Manzanillo hasta Playa Pérula, Jalisco, ante posibles efectos del sistema.

Actualización del #Huracán #Polo. Esta mañana mañana continúa como categoría 4 en la escala #SaffirSimpson pic.twitter.com/FQCWKvrlV3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

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LMCT