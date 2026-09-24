Inflación en primera quincena de septiembre de 2026 subió a 3.42%: Inegi

En la primera quincena de septiembre de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 146.010 puntos y representó un aumento de 0.33 por ciento respecto a la quincena previa.

Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.42 por ciento.

La información la dio a conocer la mañana de este jueves 24 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.17 por ciento a tasa quincenal y de forma anual a 3.79 por ciento

“A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.13 por ciento y los de servicios, 0.21 por ciento. A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente ascendió 0.88 por ciento”, informó el Instituto.

Dentro de este, los precios de frutas y verduras crecieron 3.38 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.24 por ciento, se informó.

En la primera quincena de septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 146.010 y representó un aumento de 0.33% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.42%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/g1n27l9QVD — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 24, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

.