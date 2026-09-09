Inflación en agosto de 2026 se ubica en 3.26%: Inegi

En agosto de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un nivel de 145.462 puntos, por lo que aumentó 0.20 por ciento respecto al mes anterior, y con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.26 por ciento.
La información la dio a conocer la mañana de este miércoles 9 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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FGR
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