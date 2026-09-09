3.88%, subyacente

Inflación en agosto de 2026 se ubica en 3.26%: Inegi

La información la dio a conocer la mañana de este miércoles 9 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Información del Inegi.
Información del Inegi. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

En agosto de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un nivel de 145.462 puntos, por lo que aumentó 0.20 por ciento respecto al mes anterior, y con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.26 por ciento.

La información la dio a conocer la mañana de este miércoles 9 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Lanzan iniciativa para adopción de IA en Pymes
Con una inversión de 1.5 millones de dólares

Lanzan iniciativa para adopción de IA en Pymes


Google Reviews