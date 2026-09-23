Registro Beca Gertrudis Bocanegra 2026: Fechas, estados y requisitos

La Beca Gertrudis Bocanegra brinda un apoyo económico a las y los estudiantes de educación superior de mil 900 pesos bimestrales, con la finalidad de contribuir económicamente a los gastos que realizan para trasladarse a sus centros de estudio.
Esta beca forma parte de los Programas para el Bienestar, y pese a que inicialmente únicamente formaba parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, este año se amplió su cobertura a otras entidades del país.
Este 2026, la Beca Gertrudis Bocanegra estará disponible para las y los estudiantes de educación superior de cinco entidades:
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- Michoacán
- Campeche
- Chiapas
- Sonora
- Zacatecas
Quienes se encuentren cursando la educación superior en dichas entidades y quieran realizar su registro podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre del 2026 por medio de su página web oficial.
Requisitos para la Beca Gertrudis Bocanegra 2026
Para poder obtener la Beca Gertrudis Bocanegra se requiere contar con los siguientes requisitos:
- Ser estudiante de instituciones públicas de educación superior
- Tener máximo 29 años de edad
- Estudiar en Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora o Zacatecas
Para poder realizar el registro se requiere una cuenta Llave MX, por lo que si aún no cuentas con una debes crearla antes de comenzar el proceso de inscripción dentro de la página oficial.
En caso de ser mayor de edad, los pasos que debes seguir para inscribirte en la Beca Gertrudis Bocanegra son los siguientes:
- Iniciar sesión con tu Llave MX
- Registrar los datos personales y escolares de la o el aspirante
- Captura la información correspondiente de la institución educativa
- Incorpora la documentación solicitada: CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, y la CCT de la escuela
En caso de ser menor de edad, los pasos que debes seguir para inscribirte en la Beca Gertrudis Bocanegra son los siguientes:
- Iniciar sesión con Llave MX y registrar los datos personales y escolares
- Incorpora la documentación solicitada: CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, y la CCT de la escuela
- Registrar los datos de la madre, padre, tutora o tutor: CURP certificada, número de celular y correo electrónico
- Contar con la identificación oficial digitalizada de la madre, padre, tutora o tutor
Una vez que termines el proceso debes descargar el comprobante de registro y guardarlo para consultar los resultados cuando estén disponibles.
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