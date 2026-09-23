Registro Beca Gertrudis Bocanegra 2026: Fechas, estados y requisitos

La Beca Gertrudis Bocanegra brinda un apoyo económico a las y los estudiantes de educación superior de mil 900 pesos bimestrales, con la finalidad de contribuir económicamente a los gastos que realizan para trasladarse a sus centros de estudio.

Esta beca forma parte de los Programas para el Bienestar, y pese a que inicialmente únicamente formaba parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, este año se amplió su cobertura a otras entidades del país.

Este 2026, la Beca Gertrudis Bocanegra estará disponible para las y los estudiantes de educación superior de cinco entidades:

TE RECOMENDAMOS: Condena de 19 años de prisión Caen 15 operadores de red del Cártel de Sinaloa que distribuía fentanilo en Kansas

Michoacán Campeche Chiapas Sonora Zacatecas

Quienes se encuentren cursando la educación superior en dichas entidades y quieran realizar su registro podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre del 2026 por medio de su página web oficial.

🎓🚌 ¡Tu camino hacia la Educación Superior sigue adelante!



Si estudias en una institución de Educación Superior en Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora o Zacatecas, ya puedes registrarte a la #BecaGertrudisBocanegra.



💵 Recibe un apoyo de $1,900 bimestrales para contribuir a… pic.twitter.com/h6vfdQ8Nct — SEP México (@SEP_mx) September 21, 2026

Requisitos para la Beca Gertrudis Bocanegra 2026

Para poder obtener la Beca Gertrudis Bocanegra se requiere contar con los siguientes requisitos:

Ser estudiante de instituciones públicas de educación superior

Tener máximo 29 años de edad

Estudiar en Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora o Zacatecas

La #BecaGertrudisBocanegra llegará a todas y todos los estudiantes de educación superior de 5️⃣ estados: Campeche, Chiapas, Michoacán, Sonora y Zacatecas.



📓✍️ Si cursas tu carrera en una institución pública de alguna de estas entidades, ya puedes registrarte.



Te dejamos todos… pic.twitter.com/CjvyCP4gQK — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 22, 2026

Para poder realizar el registro se requiere una cuenta Llave MX, por lo que si aún no cuentas con una debes crearla antes de comenzar el proceso de inscripción dentro de la página oficial.

En caso de ser mayor de edad, los pasos que debes seguir para inscribirte en la Beca Gertrudis Bocanegra son los siguientes:

Iniciar sesión con tu Llave MX

Registrar los datos personales y escolares de la o el aspirante

Captura la información correspondiente de la institución educativa

Incorpora la documentación solicitada: CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, y la CCT de la escuela

¡La Beca Gertrudis Bocanegra ya está disponible! 🙌🏻🏫



Si estudias educación superior en Sonora, regístrate y aprovecha este apoyo para continuar con tus estudios.



📅 Tienes hasta el 30 de septiembre para realizar tu registro.

👉🏻 Consulta la convocatoria y regístrate en… pic.twitter.com/l5Jm3g2iVq — Gobierno del Estado de Sonora (@gobiernosonora) September 22, 2026

En caso de ser menor de edad, los pasos que debes seguir para inscribirte en la Beca Gertrudis Bocanegra son los siguientes:

Iniciar sesión con Llave MX y registrar los datos personales y escolares

Incorpora la documentación solicitada: CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, y la CCT de la escuela

Registrar los datos de la madre, padre, tutora o tutor: CURP certificada, número de celular y correo electrónico

Contar con la identificación oficial digitalizada de la madre, padre, tutora o tutor

Una vez que termines el proceso debes descargar el comprobante de registro y guardarlo para consultar los resultados cuando estén disponibles.

¡El registro a la Beca #GertrudisBocanegra está abierto! 🥳



Si estudias la universidad en uno de estos estados 👇, solicita la el apoyo al transporte público.



Tienes hasta el 30 de septiembre. 😉⁰⁰Consulta los requisitos en ▶️https://t.co/RPxKcxQHj5 pic.twitter.com/BW7dHTHyKZ — BecasBenito (@BecasBenito) September 22, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.