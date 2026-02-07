Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra para todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en SLP

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra a todos los estudiantes de la UNRC.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo bimestral de mil 900 pesos para transporte, durante la inauguración de la primera etapa de la Unidad Académica de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.

“Hoy doy la noticia de que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la Beca Gertrudis Bocanegra”, informó la mandataria, al recordar que este apoyo surgió inicialmente en Michoacán para estudiantes de educación superior y ahora se extenderá a toda la comunidad de la UNRC.

Claudia Sheinbaum inauguró la primera etapa de la Unidad Académica de la UNRC en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. ı Foto: Presidencia

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que los edificios inaugurados fueron construidos por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y adelantó que el Gobierno de México destinará recursos para la construcción de nuevos laboratorios.

TE RECOMENDAMOS: Mejores oportunidades para el estudio Claudia Sheinbaum y Ricardo Gallardo inauguran Universidad Rosario Castellanos en San Luis Potosí

Sheinbaum Pardo subrayó que, desde la llegada de la Cuarta Transformación en 2018, el acceso a la educación dejó de concebirse como una mercancía y se reconoció como un derecho fundamental.

Es un gusto anunciar en San Luis Potosí que todos los estudiantes de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” en el país contarán con beca de transporte. Hoy inauguramos el plantel del municipio Soledad de Graciano Sánchez.



Queridos jóvenes: nunca olviden que la educación… pic.twitter.com/Jw2fAJWhbZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 7, 2026

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el gobierno federal impulsa las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra, así como la construcción de nuevas preparatorias y universidades, para evitar la deserción escolar. Señaló que la UNRC es un modelo de educación humanista, orientado a formar egresados con pensamiento crítico.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, reconoció el apoyo del gobierno estatal para ampliar la UNRC en San Luis Potosí y resaltó que la unidad inaugurada cuenta con carreras estratégicas como Robótica, Inteligencia Artificial y Súper Cómputo, este último próximo a iniciar.

Vista de la nueva Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en San Luis Potosí. ı Foto: Presidencia

La rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera Márquez, informó que la universidad cuenta con casi 80 mil estudiantes a nivel nacional, mientras que en San Luis Potosí atiende a más de 600 alumnos de 27 municipios, quienes cursan 12 licenciaturas y 14 programas. Añadió que la SEP destinó más de 161 millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona explicó que la creación de esta unidad responde a la demanda de mano de obra calificada derivada de la instalación de nuevas plantas industriales en la entidad, por lo que se impulsaron carreras especializadas en robótica, electrónica e inteligencia artificial.

Sheinbaum y Gallardo durante la inauguración del nuevo campus universitario. ı Foto: Presidencia

En representación del alumnado, Ximena Procopio Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales, agradeció la construcción del plantel y calificó la inauguración como un día histórico para Soledad de Graciano Sánchez.

En esta Unidad Académica se imparten las ingenierías en Inteligencia Artificial y Robótica, así como licenciaturas en Ciencias Exactas y Negocios; Ciencias de Datos para Negocios; Contaduría y Finanzas; Economía y Desarrollo Sostenible; Psicología; Relaciones Internacionales; Filosofía e Historia; Humanidades y Narrativas Multimedia; Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas; Urbanismo y Desarrollo Metropolitano; y Turismo.

am