Defensa despliega 600 elementos del Ejército en Guanajuato

Un total de 600 soldados del Ejército Mexicano desplegados desde distintas regiones del país comenzaron a incorporarse a las tareas de vigilancia en Guanajuato. Las tropas se sumarán de inmediato a los trabajos operativos de la 16/a. Zona Militar.
Los efectivos realizarán patrullajes permanentes, reconocimientos terrestres y labores disuasivas. La prioridad central de las autoridades es frenar el robo a transporte y las agresiones en tramos carreteros colindantes con Querétaro y Michoacán.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que las acciones operativas se enfocarán en neutralizar a los principales generadores de violencia e identificar a los cabecillas de organizaciones criminales que disputan el control territorial en la entidad.
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Todas las maniobras de las fuerzas armadas se efectuarán bajo el estricto cumplimiento de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y los derechos humanos, manteniendo coordinación con la Guardia Nacional y policías locales.
Este despliegue de seguridad responde al trabajo conjunto entre el Gobierno Federal y la administración estatal encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, a través de la implementación del plan CONFIA.
La estrategia interinstitucional ha logrado en meses recientes la captura de objetivos prioritarios, el decomiso de armamento pesado, el aseguramiento de drogas y la neutralización de infraestructura dedicada al huachicol.
Reportes oficiales del Gabinete de Seguridad Federal señalan que el promedio diario de homicidios descendió a cuatro casos en septiembre de 2026. La cifra refleja una reducción respecto a los 12.3 diarios registrados en 2020 y los siete de 2025.
Pese a esta baja superior al 70 por ciento en homicidios dolosos, así como caídas en secuestros y robo de vehículos, Guanajuato permanece como una de las entidades con mayor número absoluto de asesinatos en México.
A la par de los homicidios, los delitos de extorsión contra comercios e industrias locales continúan como el foco de atención prioritario para las corporaciones militares y policiales en el territorio guanajuatense.
El nuevo contingente busca sostener la tendencia descendente en los indicadores delictivos clave y brindar certidumbre a la ciudadanía en las zonas con mayor presencia del crimen organizado.
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JVR